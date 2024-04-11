IBM Rational Application Developer for WebSphere Software 是一个基于 Eclipse 的商业集成开发环境 (IDE)。它提供了一些工具，以可视化方式设计、构建、测试、分析和部署多种类型的应用程序，包括 Java、Java EE、Web 2.0、混合移动、门户应用程序以及 Web 和 REST 服务。
利用各种工具获取成熟或新兴编程模型和技术，也可以开发新的模型和技术。
选择先进的测试和分析工具，为加速开发、测试、部署和管理提供支持。
受益于精细的安装控制，可以针对您的需求创建更小、响应速度更快的 IDE。
使用最新的 Web 2.0 和混合移动技术简化并加快前端开发。
使用 Java EE、EJB、JPA、JAX-WS、JAX-RS、JMS、EJB Query Language 等开发、测试和部署 Web 服务、REST 和其他类型的服务。
获得针对 IBM WebSphere Liberty 和 IBM WebSphere Application Server 优化的部署工具。
动态分析提供基于采样和基于跟踪的分析功能，以识别、分析和纠正性能问题点。
与 IBM Rational Collaborative Application Lifecycle Management 解决方案集成在一起，以在虚拟化环境中进行开发和测试。
借助新的 IBM Cloud DevOps for Hybrid Deployment 包，IBM 提供了基于 FlexPoints 的新使用模型。