主页 开发人员工具 RAD for WebSphere Software IBM Rational Application Developer for WebSphere Software
提供一些工具，以可视化方式设计、构建、测试、分析和部署多种类型的应用程序
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什么是 IBM® Rational® Application Developer for WebSphere® Software？

IBM Rational Application Developer for WebSphere Software 是一个基于 Eclipse 的商业集成开发环境 (IDE)。它提供了一些工具，以可视化方式设计、构建、测试、分析和部署多种类型的应用程序，包括 Java、Java EE、Web 2.0、混合移动、门户应用程序以及 Web 和 REST 服务。
优势 维护应用程序前端

利用各种工具获取成熟或新兴编程模型和技术，也可以开发新的模型和技术。

 实现更高的初始代码质量

选择先进的测试和分析工具，为加速开发、测试、部署和管理提供支持。

 仅安装您需要的功能

受益于精细的安装控制，可以针对您的需求创建更小、响应速度更快的 IDE。
IBM Rational Application Developer for WebSphere Software 主要功能 加快 Web 和移动应用程序开发

使用最新的 Web 2.0 和混合移动技术简化并加快前端开发。

 加快服务和 Java 应用程序开发

使用 Java EE、EJB、JPA、JAX-WS、JAX-RS、JMS、EJB Query Language 等开发、测试和部署 Web 服务、REST 和其他类型的服务。

 针对 IBM 中间件进行优化

获得针对 IBM WebSphere Liberty 和 IBM WebSphere Application Server 优化的部署工具。

 使用先进的测试和分析工具

动态分析提供基于采样和基于跟踪的分析功能，以识别、分析和纠正性能问题点。

 可从灵活的部署中受益

与 IBM Rational Collaborative Application Lifecycle Management 解决方案集成在一起，以在虚拟化环境中进行开发和测试。

 灵活的定价和部署

借助新的 IBM Cloud DevOps for Hybrid Deployment 包，IBM 提供了基于 FlexPoints 的新使用模型。
特色资源 产品文档

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