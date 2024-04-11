IBM Rational Application Developer for WebSphere Software 是一个基于 Eclipse 的商业集成开发环境 (IDE)。它提供了一些工具，以可视化方式设计、构建、测试、分析和部署多种类型的应用程序，包括 Java、Java EE、Web 2.0、混合移动、门户应用程序以及 Web 和 REST 服务。