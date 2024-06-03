利用 IBM Dependency Based Build 和 IBM DevOps Deploy，Rabobank 得以加快应用程序更新的交付速度，同时确保在其开发生命周期内推广高质量的代码。他们的部署速度从几周缩短到几小时，同时提高了开发人员和 IT 运营人员的可见性。这有助于解放员工，从而为企业创造更多价值。