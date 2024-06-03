利用 IBM Dependency Based Build 和 IBM DevOps Deploy，Rabobank 得以加快应用程序更新的交付速度，同时确保在其开发生命周期内推广高质量的代码。他们的部署速度从几周缩短到几小时，同时提高了开发人员和 IT 运营人员的可见性。这有助于解放员工，从而为企业创造更多价值。
Rabobank 利用 IBM DevOps Deploy 加快应用程序代码的部署，这项部署与我们的通用工作平台无缝集成，即供开发和运营人员使用的 Azure DevOps。这是开放式的解决方案，可以与众多不同的平台无缝集成。
为了配合加速部署，我们借助 IBM DevOps Test Integrations 和 API，同时使用 Data Stage 来刷新测试数据，以自动执行我们的测试。通过结合使用这些工具，我们的测试速度提高了 10 到 15 倍。
Rabobank 使用一流的工具释放员工的生产力，成功优化了效率，并解放了员工，从而为业务创造更多价值。
Rabobank 消除了应用程序生命周期每个阶段的孤岛，为 IT 运营提供了更大的流程资产可见性、协作性和可观察性，从而通过加速应用程序更改来提高业务敏捷性。
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美国出品，2023 年 11 月。
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