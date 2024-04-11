IBM Rational ClearQuest 是一款变更管理软件，可帮助提高开发人员的工作效率，同时提供最适合项目和团队人员的方法、流程和工具。它提供的工具和流程使您能够保持对变更的控制，同时满足开发人员的不同需求。
通过整合孤立的流程（如分析、开发和测试）来改进协作。
自定义并实施一致的开发流程，以实现集成的综合视图。
利用访问功能确保团队成员拥有最新信息。
使用查询、图表和报告功能，对复杂数据进行可视化和深入分析。
根据企业的消费需求购买和分配 FlexPoints。
提高跨云和传统基础架构的可见性和控制。
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IBM Engineering Workflow Management 可助力团队管理计划、任务和项目状态，从而充当所需工作和已交付工作之间的关键环节。该方案具备适应任何流程的灵活性，因此公司可采用更短的发布周期，并管理各种小型开发项目和复杂开发项目中的依赖关系。
IBM Rational Programming Patterns 是一个协作 IDE，是 IBM Jazz™ Collaborative Lifecycle Management 解决方案的一部分。它提供了模式驱动编程功能，结合影响分析、质量控制和可扩展性工具以及自动 Pac 基础应用程序安全迁移程序，可带来更佳的编码体验。
BM Engineering Requirements Management DOORS Next 提供一个可扩展解决方案来优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高工作效率和质量。它支持捕获、跟踪、分析和管理需求变更，同时保持法规一致性和标准合规性。
IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。