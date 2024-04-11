主页 开发人员工具 Rational ClearQuest IBM Rational ClearQuest
可定制的数据库工作流程应用程序开发和生产系统，提供更好的可见性和控制
查看文档
插图显示不同的人正在使用数据
什么是 IBM® Rational® ClearQuest®？

IBM Rational ClearQuest 是一款变更管理软件，可帮助提高开发人员的工作效率，同时提供最适合项目和团队人员的方法、流程和工具。它提供的工具和流程使您能够保持对变更的控制，同时满足开发人员的不同需求。

优势

优化协作方式 通过自动执行和实施可定制的流程，实现团队成员间近乎实时的协作。
提高开发效率 整合开发人员工具生态系统，加快交付速度并提高质量。
适合各种企业 从小型团队扩展到全球分布的企业，实现全生命周期可追溯性。
焦点 可重复的流程

通过整合孤立的流程（如分析、开发和测试）来改进协作。

 生命周期可追溯性

自定义并实施一致的开发流程，以实现集成的综合视图。

 最新信息

利用访问功能确保团队成员拥有最新信息。

 清晰的流程洞察

使用查询、图表和报告功能，对复杂数据进行可视化和深入分析。

 灵活的定价和部署

根据企业的消费需求购买和分配 FlexPoints。

哪个选项适合您？

Rational ClearQuest 帮助提高开发者的工作效率，同时采用最适合项目和团队人员的方法、流程和工具。
Rational ClearQuest MultiSite 通过复制和同步存储库，提供对缺陷跟踪和软件变更管理流程的分布式访问。
ClearQuest 和 ClearQuest MultiSite 能够更好地洞察、预测和控制跨地理分布环境的软件开发流程。
资源 混合部署解决方案简介

提高跨云和传统基础架构的可见性和控制。

 变更管理产品数据表

阅读更多有关使用 Rational Change 管理解决方案管理变更和复杂性的信息。

 变更管理社区

查看本产品其他用户分享的技术诀窍和见解。

您可能还对以下内容感兴趣

IBM Engineering Workflow Management 可助力团队管理计划、任务和项目状态，从而充当所需工作和已交付工作之间的关键环节。该方案具备适应任何流程的灵活性，因此公司可采用更短的发布周期，并管理各种小型开发项目和复杂开发项目中的依赖关系。

了解更多信息

IBM Rational Programming Patterns 是一个协作 IDE，是 IBM Jazz™ Collaborative Lifecycle Management 解决方案的一部分。它提供了模式驱动编程功能，结合影响分析、质量控制和可扩展性工具以及自动 Pac 基础应用程序安全迁移程序，可带来更佳的编码体验。

了解更多信息

BM Engineering Requirements Management DOORS Next 提供一个可扩展解决方案来优化团队和利益相关者之间的沟通和协作，从而最大限度地提高工作效率和质量。它支持捕获、跟踪、分析和管理需求变更，同时保持法规一致性和标准合规性。

了解更多信息

IBM Engineering Systems Design Rhapsody (Rational Rhapsody) 及其产品系列为建模和系统设计活动提供行之有效的解决方案，帮助企业管理许多组织在产品和系统开发中都会遇到的复杂性问题。

了解更多信息

联系我们了解定价详情或立即购买。