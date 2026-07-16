IBM DevOps Solution Workbench

在单个智能平台中统一架构、设计和代码

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一个人在平板电脑上做笔记，旁边站着一个在电脑上工作的人

概述

由 AI 驱动。为创新而建。

利用 AI 驱动的洞察分析来设计安全、可扩展且有弹性的架构，从而为高性能软件奠定基础。制定符合业务目标的周密战略发展决策。

功能

使用 AI 微调您的软件开发

使用协作式 C4 建模，使架构与业务需求保持一致。运用 AI 辅助支持来捕获决策并将其与系统工件相关联，使架构师、工程师和利益相关者从设计到部署全程保持同步，涵盖完整上下文。

工作并查看电脑显示屏的 IT 工程师

协作创建软件设计，作为实施的核心可信信息源。将设计工件视作受版本控制，并与代码同步，通过实时更新和智能建议加速从概念到代码的转化，同时保持上下文信息。
有人在键盘上打字，多个电脑显示器并排显示

赋予开发人员自主权，让他们专注于具有完整上下文的高影响力代码。通过共享资产鼓励复用和一致性，同时实现大部分代码库自动化，以减少重复性工作，让团队能够专注于任务关键型功能和创新。

IT 程序员团队在数据中心控制室的台式计算机上工作。

用例

探索如何使设计与交付保持一致

将业务目标转化为清晰的架构，使团队与共同的设计意图保持一致，并通过设计感知自动化来加速交付。实现协作、减少返工并与管道无缝集成，从而更自信、更快地从概念推进到部署。
根据业务目标设计安全系统

将业务目标转化为清晰、安全且稳健的软件架构。提高系统设计的清晰度和效率，确保解决方案与战略目标保持一致，同时使团队能够以更高的信心和一致性构建高弹性、可扩展的系统。
将共享设计作为来源进行协作

使团队能够使用共享、有版本控制和机器可读的设计作为可信信息源进行协作。通过确保团队在整个开发生命周期中保持一致的设计意图，使利益相关者达成共识，减少误解，并尽量减少返工。
生成符合设计意图的代码

通过生成与架构意图一致的代码，为开发人员提供支持。减少手动工作量和编码成本，同时让团队专注于高价值工作，确保软件项目中设计与实现之间的一致性。
整合 DevOps 管道中的工作流程

与 CI/CD 管道和 DevOps 平台无缝连接，实现从设计到部署的工作流自动化。加速交付，提高效率，并实现设计和开发流程的持续集成，实现更快、更可靠的软件发布。

资源

立即开始

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插图：放大镜对准面板上色彩缤纷的图表和图形。
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