利用 IBM® z17 上的 AI 改造和简化大型机，以提高生产力和效率

今天，IBM 推出 IBM z17，这是一款由强大的 AI 基础设施提供支持的下一代大型机。通过利用 AI，IBM 正在改变大型主机的使用体验，为开发人员、操作人员和企业用户提高生产力。

在最近的一项调查中，88% 的全球 IT 高管表示应用程序现代化是他们旅程中的关键一步，78% 的受访者确认大型机仍将是数字化转型的核心。为了满足客户的需求，IBM 正在提供新的创新，通过 AI 驱动的生产力和效率，从交易处理应用程序中获得更多价值，简化新聘人才的入职流程，并帮助客户实现更多业务目标。

IBM z17 和 Z 软件提供了一个交易处理平台，该平台具有无与伦比的性能、安全性和可靠性，并融入了 AI 驱动的洞察分析。该集成平台可提供一整套 AI 功能，包括支持应用程序开发、应用程序和数据管理以及运营管理的 AI 助手和 AI 智能体。

我们很高兴地重点介绍 2025 年第 2 季度的一些支持 z17 的新软件公告。