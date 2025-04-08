利用 IBM® z17 上的 AI 改造和简化大型机，以提高生产力和效率

2025 年 4 月 8 日
今天，IBM 推出 IBM z17，这是一款由强大的 AI 基础设施提供支持的下一代大型机。通过利用 AI，IBM 正在改变大型主机的使用体验，为开发人员、操作人员和企业用户提高生产力。
在最近的一项调查中，88% 的全球 IT 高管表示应用程序现代化是他们旅程中的关键一步，78% 的受访者确认大型机仍将是数字化转型的核心。为了满足客户的需求，IBM 正在提供新的创新，通过 AI 驱动的生产力和效率，从交易处理应用程序中获得更多价值，简化新聘人才的入职流程，并帮助客户实现更多业务目标。
IBM z17 和 Z 软件提供了一个交易处理平台，该平台具有无与伦比的性能、安全性和可靠性，并融入了 AI 驱动的洞察分析。该集成平台可提供一整套 AI 功能，包括支持应用程序开发、应用程序和数据管理以及运营管理的 AI 助手和 AI 智能体。
我们很高兴地重点介绍 2025 年第 2 季度的一些支持 z17 的新软件公告。
交易处理应用程序是我们客户业务的核心。我们的目标是帮助他们利用生成式 AI 和 DevOps 开发运维自动化来加速实现大型机应用程序现代化，从而提高开发人员的工作效率和业务敏捷性。我们与客户拥有超过 250 个已完成或正在进行的生成式 AI 项目，帮助他们使用 IBM Z 获得更高的生产力和效率。
总体而言，通告的这些新软件旨在提高开发人员的工作效率、简化大型机应用程序开发，并利用 AI 提升业务敏捷性。
从本质上讲，大型机是一个安全的交易处理环境，也是组织最新、最有价值数据的权威来源。确保这些数据能够被现代混合云和 AI 应用程序轻松访问，对于帮助我们的客户开发新的商机和推动增长至关重要。
以下是几项新增强功能的亮点，旨在帮助客户从用于 AI 洞察分析的大型机数据中获取更大的价值：
为 IBM Z 数据和应用程序提供高度安全的环境是写在大型机 DNA 中的要求。HashiCorp 的新能力有助于实现混合云中机密管理的标准化，现已在 IBM Z 上提供。此外，IBM® Vault Self-Managed for Z and LinuxONE 提供基于身份的安全性，可自动进行身份验证和授权对机密的访问。随着 IBM Vault 的推出，客户现在拥有单一解决方案，通过安全地管理整个企业技术资产中的机密来保护关键工作负载。
由于大型机应用程序对业务至关重要，因此保持服务水准和业务弹性至关重要。我们的目标是将 Open Telemetry 技术作为全面弹性管理方法的一部分，借助 AI 增强的异常检测、应用程序可观察性和自动化，转变和简化运营。请允许我分享我们最近在运营管理方面的一些创新：
AI 从根本上改变并简化了用户体验大型机的方式，可降低复杂性并帮助缓解技能忧虑。IBM Z Software 利用 z17 的 AI 差异化优势，加速价值获取。最后，IBM 将利用 AI 来实现有关效率、生产力和弹性的商业价值。
盛景待现，来日方长。
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* IBM® Spyre Accelerator 是可供客户使用的附加组件选项，将于 2025 年第四季度开始提供
1. IDC，未开发的价值：每位高管都需要了解的非结构化数据，2023 年 8 月
2. 来自真实客户数据的结果证明了 IBM 的关联和分组算法的有效性。结果可能因各个客户环境和具体用例而异。