利用 IBM® z17 上的 AI 改造和简化大型机，以提高生产力和效率

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 8 日

作者

Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

今天，IBM 推出 IBM z17，这是一款由强大的 AI 基础设施提供支持的下一代大型机。通过利用 AI，IBM 正在改变大型主机的使用体验，为开发人员、操作人员和企业用户提高生产力。

最近的一项调查中，88% 的全球 IT 高管表示应用程序现代化是他们旅程中的关键一步，78% 的受访者确认大型机仍将是数字化转型的核心。为了满足客户的需求，IBM 正在提供新的创新，通过 AI 驱动的生产力和效率，从交易处理应用程序中获得更多价值，简化新聘人才的入职流程，并帮助客户实现更多业务目标。

IBM z17 和 Z 软件提供了一个交易处理平台，该平台具有无与伦比的性能、安全性和可靠性，并融入了 AI 驱动的洞察分析。该集成平台可提供一整套 AI 功能，包括支持应用程序开发、应用程序和数据管理以及运营管理的 AI 助手和 AI 智能体。

我们很高兴地重点介绍 2025 年第 2 季度的一些支持 z17 的新软件公告。

应用程序开发

交易处理应用程序是我们客户业务的核心。我们的目标是帮助他们利用生成式 AI 和 DevOps 开发运维自动化来加速实现大型机应用程序现代化，从而提高开发人员的工作效率和业务敏捷性。我们与客户拥有超过 250 个已完成或正在进行的生成式 AI 项目，帮助他们使用 IBM Z 获得更高的生产力和效率。

  • 在应用程序开发中，开发人员是一切的起点。提供适当的 AI 增强式开发人员体验是当务之急。2023 年底，我们推出了 IBM® watsonx Code Assistant for Z，以使用生成式 AI 加速大型机应用程序的现代化。现在，集成的 AI 聊天和智能体式 AI 功能使开发人员能够快速厘清业务逻辑，从而简化应用程序的增强并提升其效率。我们正在将生成式 AI 针对代码生成和解释以及自动重构的应用进一步扩展到其他编程语言。随着企业提高应用程序编码敏捷性，AI 辅助测试自动化进一步缩短了现代化的周期。IBM® Test Accelerator for Z 简化了大型机应用程序测试，降低了成本并提高了质量。在功能测试方面，Test Accelerator for Z 将与 watsonx Assistant for Z 集成，以便使用自然语言提示自动生成测试。此外，Test Accelerator for Z 将会把 AI 融入到单元和集成测试。
  • 大型机应用程序已经开发了数十年。要充分利用 z17 等新型大型机技术的创新，需要软件和编译器保持最新版本。例如，要充分利用所有可用的 AI 创新，必须使用最新版本的 COBOL 语言。为了加速这一进程，IBM 推出了 COBOL Upgrade Advisor for z/OS，帮助企业升级到 IBM® Enterprise COBOL for z/OS 6，并使用现代 VS Code 界面进行自动分析和报告（该工具将于 2025 年 5 月 9 日正式发布）。

总体而言，通告的这些新软件旨在提高开发人员的工作效率、简化大型机应用程序开发，并利用 AI 提升业务敏捷性。

应用和数据管理

从本质上讲，大型机是一个安全的交易处理环境，也是组织最新、最有价值数据的权威来源。确保这些数据能够被现代混合云和 AI 应用程序轻松访问，对于帮助我们的客户开发新的商机和推动增长至关重要。

以下是几项新增强功能的亮点，旨在帮助客户从用于 AI 洞察分析的大型机数据中获取更大的价值：

  • 据估计，非结构化数据占所有企业数据的 90%1，使其成为提供更大 AI 价值的关键差异化因素。然而，要利用这种快速扩展的数据源并将其与结构化数据相结合可能是一项挑战。面向 Db2 for z/OS 用户的新功能将从结构化和非结构化数据中得到更深入、更智能的 AI 洞察分析。Db2 for z/OS 中的 SQL Data Insights 功能支持在无需数据科学技能的情况下，从结构化企业数据中获取更深入的 AI 洞察。SQL Data Insights 已通过新的 REST API 和 shell CLI 进行增强，以简化模型训练和关键运营的自动化，利用 IBM® Telum II 片上 AI 加速器进行更快、更智能的决策。此外，IBM 还打算为 Db2 for z/OS 提供高级矢量数据库功能，这将利用 z17 集成的 AI 加速器带来下一波的洞察分析，通过结合结构化和非结构化数据获得更准确、更全面的 AI 洞察。
  • 进一步利用交易大型机数据的力量提升 AI 能力。我们将推出 IBM® watsonx.data 与 IBM® Data Gate 的新捆绑包，使客户能够更轻松地将Db2 for z/OS、VSAM 和 IMS 交易数据与 watsonx.data 湖仓一体同步，以增强分析和 AI 洞察。为了提高大型机数据的分析查询性能，IBM 打算推出新版本的 Db2 Analytics Accelerator for z/OS（加速器），该版本将利用 z17 芯片上 40% 的缓存增长来提高查询性能。作为分阶段交付计划的一部分，大型对象 (LOB) 数据将以与传统结构化数据相同的方式加速。可以进行加速器到加速器的数据复制，从而可以在加速器之间复制表，以支持高可用性和跨加速器的工作量平衡。

为 IBM Z 数据和应用程序提供高度安全的环境是写在大型机 DNA 中的要求。HashiCorp 的新能力有助于实现混合云中机密管理的标准化，现已在 IBM Z 上提供。此外，IBM® Vault Self-Managed for Z and LinuxONE 提供基于身份的安全性，可自动进行身份验证和授权对机密的访问。随着 IBM Vault 的推出，客户现在拥有单一解决方案，通过安全地管理整个企业技术资产中的机密来保护关键工作负载。

运营管理

由于大型机应用程序对业务至关重要，因此保持服务水准和业务弹性至关重要。我们的目标是将 Open Telemetry 技术作为全面弹性管理方法的一部分，借助 AI 增强的异常检测、应用程序可观察性和自动化，转变和简化运营。请允许我分享我们最近在运营管理方面的一些创新：

  • 全新的 IBM® Z Operations Unite 是一项具有变革意义的解决方案，可统一多个来源的 IBM Z 运营数据，通过 AI 简化运营，并将警报调查时间缩短为九分之一2。通过加快异常检测、隔离事件和缩短解决时间，IBM Z 运营团队可以更好地实现服务级别目标。IBM Z Operations Unite 将于 2025 年 5 月 30 日全面上市。
  • 为了获得 IBM z17 深入的健康和性能洞察分析，我们增强了 IBM® Z IntelliMagic Vision for z/OS。这将帮助客户通过对 IBM Spyre Accelerator 使用情况、I/O 优化和功耗进行开箱即用的交互式洞察，保护应用程序的可用性并优化性能。在专家的指导下，它还可以确保升级到 z17 期间和之后的最佳工作负载性能。
  • 维护运营和业务弹性的范畴不仅仅限于 IBM Z，还涵盖整个混合云环境IBM Concert运用 AI，揭示有关整个企业运营的关键洞察，并提供特定于应用程序的改进建议，包括 IBM Z。我们对 IBM Z 的支持包括简化软件维护。通过自动化 APAR 跟踪、风险评估和修复，组织可以确定修复的优先级，减少手动工作量，并提高效率和可靠性。IBM Concert for Z 现已推出，有助于确保 IBM Z 环境的主动性和安全性。

经加速和优化的 AI 部署选项

  • 简单、快速地采用生成式 AI：IBM AI Optimizer for Z 已宣布推出，其可使组织快速、简单地采用和扩展大型机的生成式 AI 工作负载。最初，AI Optimizer for Z 将简化、自动化和加速 IBM® watsonx Code Assistant for Z 和 IBM® watsonx Assistant for Z 的安装和配置。
  • IBM z17 上的 AI 助手：IBM® Spyre Accelerator 预计将于 2025 年第四季度开始支持 z17 上的生成式 AI。IBM watsonx Code Assistant for Z 和 watsonx Assistant for Z 将利用 Spyre Accelerator 在 IBM z17 上原生运行，为客户提供通过高水平的安全性和优质服务优化应用程序生命周期和简化大型机运营的能力。通过使用 IBM Spyre Accelerator 在大型机上运行生成式 AI，我们简化了架构、减少了延迟并消除了外部依赖。此外，借助智能体式 AI，我们提供更安全的端到端处理，将敏感数据和请求保存在大型机的安全环境中。GPU 的可用性存在问题，采购非常困难，导致许多人不得不求助于云来租用它们或花费很长时间进行采购。Spyre Accelerator 将使其非常易于访问，从而提供更短的实现价值的时间，因为无需等待即可获取和释放 AI 的强大功能。IBM 计划在 2025 年第四季度推出 Spyre Accelerator 后，在大型机上本地运行 IBM® watsonx Code Assistant for Z 和 watsonx Assistant for Z。

AI 从根本上改变并简化了用户体验大型机的方式，可降低复杂性并帮助缓解技能忧虑。IBM Z Software 利用 z17 的 AI 差异化优势，加速价值获取。最后，IBM 将利用 AI 来实现有关效率、生产力和弹性的商业价值。

盛景待现，来日方长。

免责声明

* IBM 可自行决定更改或撤销有关公司计划、方向和意图的声明，恕不另行通知。有关未来潜在产品的信息旨在概述产品的总体方向，在做出购买决策时不应以此为依据。有关未来潜在产品的信息并不作为交付任何材料、代码或功能的保证、承诺或法律义务。有关未来潜在产品的信息不会纳入到任何合同中。针对我们产品所描述的任何未来特性或功能的开发、发布和时间安排均由我们自行决定。

* IBM® Spyre Accelerator 是可供客户使用的附加组件选项，将于 2025 年第四季度开始提供

1.    IDC，未开发的价值：每位高管都需要了解的非结构化数据，2023 年 8 月

2.    来自真实客户数据的结果证明了 IBM 的关联和分组算法的有效性。结果可能因各个客户环境和具体用例而异。

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