IBM Z Operations Unite 是一款人工智能驱动型平台，通过统一工作流、划分事件优先级和评估业务影响，简化大型机的运营。它能够聚合、关联和情境化各类事件与数据，帮助团队更快、更自信地做出决策，同时借助单一简化的解决方案最大限度地增强系统弹性并减少应用程序停机时间。
处理 IBM Z 中已分组、分级和优先排序的问题与警告，确保操作清晰有效。
通过直观的仪表板、拓扑视图和实时影响分析，了解事件的全部影响。
利用 AI 驱动的根本原因检测和针对您的环境定制的内置建议，快速解决问题。
全面了解系统健康状况，迅速查明问题并果断采取行动，以上操作均可通过单一的集中式平台实现。
利用机器学习的强大功能建立基线行为，并在异常升级为影响服务的问题之前进行检测。
利用生成式 AI 和内置 IBM Z 专业知识，获取精确的修复建议，确保加速解决复杂问题。
获取一站式视图，整合来自多个来源的关键绩效指标 (KPI) 和指标，实现无缝的深入分析。
利用 AI 驱动的事件关联功能根据时间、拓扑和模式识别对警报进行分组和压缩，从而降低噪音并提高清晰度。
在交互式图形视图中以可视化方式呈现业务应用程序与基础设施资源之间的关系，以获得实时洞察分析。
使用内置命令控制台立即采取行动，该控制台允许您直接从用户界面 (UI) 发出命令以有效解决已识别的问题。