IBM Z Operations Unite 是一款人工智能驱动型平台，通过统一工作流、划分事件优先级和评估业务影响，简化大型机的运营。它能够聚合、关联和情境化各类事件与数据，帮助团队更快、更自信地做出决策，同时借助单一简化的解决方案最大限度地增强系统弹性并减少应用程序停机时间。