主页 数据库 Db2 Data Gate Db2 for z/OS Data Gate 和 Data Gate on Cloud
面向云的超高效、事务一致型 Db2 for z/OS 数据同步
获取简介
Db2 for z/OS Datagate 插图
为现代数据架构同步 Db2 for z/OS 数据

Db2 for z/OS Data Gate (Db2 Data Gate) 和 Data Gate on Cloud 可提供云访问源自 Db2 for z/OS 的数据的现代混合云方法。

您可以利用 Db2 Data Gate 为混合云、分析和 AI 计划同步 Db2 for z/OS 数据，可降低成本和工作量。应用程序可以访问由单独系统托管的 Db2 for z/OS 数据的事务一致型、同步副本。这支持各种各样的目标平台，包括公共云、本地和私有云部署。

借助 Data Gate on Cloud，您可以将宝贵的企业 Db2 for z/OS 数据带入 Db2 Warehouse SaaS 环境，以供直接访问，或通过面向 Presto 的 Db2 接口在 watsonx.data 湖仓一体中访问该数据。

 
新增功能

IBM DB2 for z/OS Data Gate 2.1 通过 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Knowledge Catalog 提供一键元数据集成

阅读智能白皮书
优势 彻底简化的超快数据同步

采用高效的集成方法
将 Db2 for z/OS 数据
同步到云

 专为湖仓一体集成而定制

利用来自
企业应用程序

的最新数据
增强 watsonx.data 湖仓一体
分析

 事务一致性和工作负载隔离

访问最新的
Db2 for z/OS 数据
而不影响
事务性工作负载
功能
低延迟 针对低延迟和高吞吐量进行了优化

提供高度优化、专门构建、单向、弹性的标准化方法，用于同步来自 DB2 for z/OS 的数据。
数据托管 面向下一代生成式云应用程序的数据并存

将源自 Db2 for z/OS 的数据与应用程序的数据共同托管，以消除查询延迟。
需要的资源更少 提高 Db2 for z/OS 效率

将资源密集型 Db2 for z/OS 查询重新路由到 Db2 Data Gate。将按时间分区表从企业磁盘存档到成本较低的云存储。
数据一致性 有保障的 事务 一致性

Db2 Data Gate 提供独特的、受专利保护的集成协议，确保基于主机的事务系统和基于云的应用程序之间的数据实现事务一致性。

 

用例

如何发挥 Db2 for z/OS 数据的作用

为云应用程序提供最新数据 数字应用程序正在推动大型机资源利用率呈指数级增长。借助 Db2 Data Gate 为基于云的应用程序高效、安全地提供事务一致型记录数据系统。
为 Data Fabric 架构提供最新数据 确保数据可用并保持同步，以便在 Data Fabric 架构中随时访问。与替代方法相比，Db2 Data Gate 更简单，更及时，且成本更低，并提供与 Watson Knowledge Catalog 的一键集成，从而简化了 Data Fabric 数据源集成。
减少大型机资源消耗 将 Db2 for z/OS 分析查询重定向到 Db2 Data Gate，而不消耗大型机资源，也不影响运营 SLA。将按时间分区的 Db2 for z/OS 数据归档在云中，减少企业磁盘上的 Db2 for z/OS 数据的占用空间，并充分利用云数据存储。
为湖仓一体提供基本数据 从 watsonx.data 环境中无缝访问同步的 Db2 for z/OS 数据。减少用户访问和分析大型机系统数据的时间。将大量计算资源应用于复杂分析，而不影响大型机的操作进程。在分析项目和机器学习/AI 模型中使用最新的企业数据。
资源 利用 Db2 for z/OS 数据完善 watsonx.data

将宝贵的企业数据引入 watsonx.data 湖仓一体

 Db2 for z/OS Data Gate 简介

深入了解如何更好地访问和使用 IBM Z 上的宝贵数据，作为应用程序现代化计划的一部分

 降低发掘新商机的成本

评估使用 Db2 Data Gate 技术与 DDIY 数据提取和同步方法各自的优势
相关产品 IBM Db2 for z/OS

处理快速变化、多样化和不可预测的工作负载，同时优化资源利用和投资。

 watsonx.data

借助 watsonx.data 随时随地拓展对于所有数据的分析和 AI 工作负载。watsonx.data 是业界唯一的开放式、混合以及实现治理的湖仓一体方案。

 IBM Db2 Warehouse

高性能、完全托管的云数据仓库，并针对始终在线的实时分析进行了优化。
采取后续步骤
更多探索方式 支持 社区