Db2 for z/OS Data Gate (Db2 Data Gate) 和 Data Gate on Cloud 可提供云访问源自 Db2 for z/OS 的数据的现代混合云方法。

您可以利用 Db2 Data Gate 为混合云、分析和 AI 计划同步 Db2 for z/OS 数据,可降低成本和工作量。应用程序可以访问由单独系统托管的 Db2 for z/OS 数据的事务一致型、同步副本。这支持各种各样的目标平台,包括公共云、本地和私有云部署。

借助 Data Gate on Cloud,您可以将宝贵的企业 Db2 for z/OS 数据带入 Db2 Warehouse SaaS 环境,以供直接访问,或通过面向 Presto 的 Db2 接口在 watsonx.data 湖仓一体中访问该数据。