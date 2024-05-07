Db2 for z/OS Data Gate (Db2 Data Gate) 和 Data Gate on Cloud 可提供云访问源自 Db2 for z/OS 的数据的现代混合云方法。
您可以利用 Db2 Data Gate 为混合云、分析和 AI 计划同步 Db2 for z/OS 数据，可降低成本和工作量。应用程序可以访问由单独系统托管的 Db2 for z/OS 数据的事务一致型、同步副本。这支持各种各样的目标平台，包括公共云、本地和私有云部署。
借助 Data Gate on Cloud，您可以将宝贵的企业 Db2 for z/OS 数据带入 Db2 Warehouse SaaS 环境，以供直接访问，或通过面向 Presto 的 Db2 接口在 watsonx.data 湖仓一体中访问该数据。
IBM DB2 for z/OS Data Gate 2.1 通过 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Knowledge Catalog 提供一键元数据集成
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采用高效的集成方法
将 Db2 for z/OS 数据
同步到云
利用来自
企业应用程序
的最新数据
增强 watsonx.data 湖仓一体
分析
访问最新的
Db2 for z/OS 数据
而不影响
事务性工作负载
提供高度优化、专门构建、单向、弹性的标准化方法，用于同步来自 DB2 for z/OS 的数据。
将源自 Db2 for z/OS 的数据与应用程序的数据共同托管，以消除查询延迟。
将资源密集型 Db2 for z/OS 查询重新路由到 Db2 Data Gate。将按时间分区表从企业磁盘存档到成本较低的云存储。
Db2 Data Gate 提供独特的、受专利保护的集成协议，确保基于主机的事务系统和基于云的应用程序之间的数据实现事务一致性。
如何发挥 Db2 for z/OS 数据的作用
将宝贵的企业数据引入 watsonx.data 湖仓一体
深入了解如何更好地访问和使用 IBM Z 上的宝贵数据，作为应用程序现代化计划的一部分
评估使用 Db2 Data Gate 技术与 DDIY 数据提取和同步方法各自的优势