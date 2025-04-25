IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS ( CUAZ ) 通过在现代 Visual Studio Code ( VS Code ) 界面中进行分析和报告，加速了向 Enterprise COBOL 6 升级的过程，并简化了该流程。CUAZ 可帮助企业实现 COBOL 应用程序的现代化，降低升级复杂性，与支持的编译器保持同步，同时优化 IBM Z 硬件的性能。
使用专为升级项目构建的库存工具，最大限度地减少 COBOL 升级花费的时间。获取个性化洞察分析和后续步骤，以简化任务和精简流程。
升级到最新 IBM 编译器，以降低运营风险，同时确保符合企业 IT 政策。
升级至 Enterprise COBOL 6 ，以应用 JSON 、 Java 互操作性和 64 位支持等全新语言功能，同时优化成本和性能。
Enterprise COBOL 6 在编译和运行时检测无效代码和数据问题，帮助您修复错误并确保生产前获得正确的结果。
IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS 可提供全面的升级体验，帮助企业在实现应用程序现代化的同时，及时了解 COBOL 编译器支持终止的时间限制。
两种库存扫描（静态和动态）提供有关编译器版本、上次编译日期、编译器选项和元数据的洞察分析。CUAZ 突出关键升级任务，以帮助您进行高效计划。
通过将分析结果导出为 CSV 文件，可以轻松地与团队成员共享 COBOL 库存数据或将其集成到自定义报告中。
自动识别主要的升级前任务，例如 COBOL 运行时更新或源代码转换，帮助团队在重新编译之前确定工作的优先级。
CUAZ 分析程序，以推荐 COBOL 6 的编译器选项更改。了解实现卓越性能的出色设置，并使用推荐的两次编译、两次测试流程检测无效数据问题。