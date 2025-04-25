IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS ( CUAZ ) 通过在现代 Visual Studio Code ( VS Code ) 界面中进行分析和报告，加速了向 Enterprise COBOL 6 升级的过程，并简化了该流程。CUAZ 可帮助企业实现 COBOL 应用程序的现代化，降低升级复杂性，与支持的编译器保持同步，同时优化 IBM Z 硬件的性能。