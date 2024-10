O que é modernização de mainframe? 

O crescimento da inteligência artificial (IA), as instabilidades geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, além da COVID-19, têm causado nos últimos anos uma série aparentemente interminável de disrupções no mundo dos negócios, muitas vezes associadas a novas tecnologias. Embora ainda seja cedo para saber como essas mudanças sem precedentes irão impactar a infraestrutura de TI ao longo do tempo, é seguro afirmar que a inovação digital e a necessidade de modernização continuarão sendo prioridades para os líderes empresariais no futuro próximo.

Mainframes são, indiscutivelmente, a área da infraestrutura de TI mais vulnerável a mudanças em uma organização. Os mainframes, que são fundamentais para o funcionamento de aplicações e dados, formam o núcleo de qualquer empresa no setor de tecnologia, tornando crucial mantê-los atualizados e operando sem problemas. Por exemplo, o DevOps— os fluxos de trabalho de desenvolvimento de software que as empresas dependem para acelerar a entrega de softwares e aplicativos de alta qualidade, depende fortemente da eficácia dos sistemas de TI de mainframe.

Mais do que nunca, as empresas reconhecem a necessidade de integrar e expandir os recursos de seus mainframes para impulsionar a inovação e aumentar a resiliência. As estratégias de modernização de mainframes podem impulsionar a transformação digital e gerar novos valores. Segundo um whitepaper recente do IBV solicitado pela IBM, 45 dos 50 maiores bancos, quatro das cinco maiores companhias aéreas, sete dos 10 principais varejistas globais e 67 das empresas da Fortune 100 usam o mainframe como sua plataforma principal.