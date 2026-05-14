O que é memória virtual?

Em relação aos dados, as páginas servem como moeda corrente e funcionam como o meio básico de troca. Em termos de gerenciamento de memória virtual, os módulos utilizados são páginas, a menor unidade de dados. As páginas são blocos contíguos (adjacentes) de espaço de endereço virtual.

As páginas geralmente vêm em um tamanho fixo. Originalmente, as páginas tinham um tamanho uniforme de 4 KB, e esse tamanho tem sido o padrão do setor. Recentemente, sistemas mais modernos estão usando um tamanho fixo maior, incluindo tamanhos de até 2 MB ou 1 GB, ou até maiores.

Na memória virtual, a maioria das páginas tem 4 KB ou 8 KB, dependendo da arquitetura seguida. Microsoft Windows, Linux e macOS da Apple são todos construídos em torno de um tamanho de página de 4 KB. O tamanho da página de memória virtual do UNIX é estruturado de acordo com a arquitetura de hardware específica de cada sistema, podendo ser um sistema de 32 bits ou de 64 bits. (Os sistemas UNIX geralmente dedicam de 3 a 4 GB a cada processo executado.)

Dentro de um sistema operacional específico, todas as páginas geralmente terão um tamanho de página. A exceção a essa regra envolve o particionamento dinâmico, que disponibiliza memória em tamanhos variados, com base na demanda específica. Ter páginas de tamanho idêntico facilita para um sistema operacional gerenciar todas elas em conjunto.

Além disso, devido ao tamanho semelhante, é mais fácil para o sistema operacional evitar a fragmentação externa, que ocorre quando bolsões de memória não utilizada se instalam entre os blocos de memória alocados. O resultado: pouca memória disponível para alocar em um único bloco utilizável.

Ao usar páginas, um SO pode mapear a memória lógica de um processo, traduzindo-a essencialmente para memória física não contígua na forma de quadros de página. Os quadros de página são blocos de memória física (RAM) que um sistema operacional usa como um tipo de contêiner para páginas de memória. O tamanho do quadro da página corresponde ao tamanho da própria página, seja 4 KB ou um tamanho maior.

Uma CPU cria endereços de memória virtual, que funcionam como uma referência de localização de memória que será usada pelos processos de software em execução nesse sistema operacional. Os programadores utilizam tabelas de páginas para rastrear e gerenciar quadros de página e para servir como a principal estrutura de dados. Uma entrada de tabela de páginas é utilizada para vincular um endereço virtual a um endereço físico no SO.

O número da página virtual (VPN) utiliza os primeiros 20 bits de um endereço virtual para identificar o espaço de endereçamento virtual dentro do espaço de memória virtual desse processo. O número de página identifica a página para que a unidade de gerenciamento de memória (MMU) possa recuperá-la de um quadro de memória física ou do disco.

Enquanto isso, a parte restante do endereço serve como deslocamento de página, que especifica a localização física exata dessa página dentro do sistema operacional, até mesmo a localização de bytes individuais.