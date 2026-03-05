O que é análise de cenário?

Em todo o setor financeiro, os processos institucionais e os métodos tradicionais estão sendo substituídos por sistemas orientados por inteligência artificial (IA). Essa afirmação vale para a análise de cenários, em que a IA está substituindo a modelagem manual e estática por simulações automatizadas que podem processar conjuntos de dados em tempo real. Especificamente, a IA na modelagem financeira está crescendo em popularidade, pois revoluciona o processo de planejamento, orçamento e previsão.

Essas ferramentas modernas, orientadas por IA, podem gerar e testar centenas a milhares de cenários em minutos e descobrir padrões que os analistas humanos geralmente não percebem. Também podem fornecer recálculos instantâneos quando as variáveis mudam e otimizar cenários em tempo real.

Um exemplo real de ferramentas modernas de planejamento financeiro em ação é a IBM e a Solar Coca-Cola, a segunda maior engarrafadora da Coca-Cola no Brasil. Depois de expandir as operações e descentralizar seus negócios, a Solar precisava de uma maneira melhor de lidar com a geração de relatórios e a modelagem de dados.

Em parceria com a CTI Global, uma parceira de negócios da IBM, as duas começaram a trabalhar, reunindo e implementando uma solução de planejamento integrado que levou ao aumento da eficiência departamental e à melhoria da produção geral de relatórios.

"Para a equipe como um todo, estamos economizando de cinco a sete dias por mês do tempo que costumávamos gastar criando relatórios em planilhas", diz Hermeson Anibal Marques, gerente financeiro sênior da Solar Coca-Cola.

Os insights gerados pela integração do IBM Planning Analytics são múltiplos, impactando toda a empresa em todos os níveis de gerenciamento. Além disso, a transformação do planejamento da Solar está avançando no lado da oferta da cadeia de valor por meio de recursos de “what-if” do Planning Analytics. A ferramenta ajuda a Solar a ver o impacto dos fatores externos de custos em fatores-chave, como políticas de preços e níveis de demanda, permitindo a tomada de decisão estratégica e maior agilidade para um negócio complexo.