O que é o SAP CX?

As soluções em nuvem da SAP CX são compostas pelo que a SAP se refere como cinco "pilares" na nuvem do gerenciamento do relacionamento com o cliente. Cada pilar pode ser implementado separadamente ou como um pacote completo de soluções de experiência do cliente, permitindo a personalização com base em modelos de negócio individuais e necessidades de precificação. Esses pilares podem ser implementados juntamente com outras soluções SAP, como o SAP Field Service Management (que fornece ferramentas móveis para técnicos de campo) e o SAP CPQ (uma ferramenta para orçar ofertas de negócios complexas). Principais recursos do SAP CX incluem:

SAP Marketing Cloud: o SAP Marketing Cloud facilita todas as necessidades de negócios relacionadas à obtenção e retenção de clientes. Essa solução captura insights de clientes de atividades de marketing. Ela mede e avalia o impacto das campanhas, ajudando as empresas a tomar decisões baseadas em dados sobre a melhor forma de se conectar com a audiência.

SAP Commerce Cloud: o SAP CX's Commerce Cloud concentra-se na gestão de produtos e nas soluções de comércio eletrônico. Ele oferece soluções para gerenciamento de ordem e foi projetado para agilizar a gestão de conteúdo e de experiência de produtos.

SAP Customer Data Cloud: o SAP Customer Data Cloud permite que as organizações coletem informações dos clientes de forma segura e ética. O software facilita especificamente a coleta segura de dados pessoais por meio de formulários on-line e permite que os usuários controlem suas informações em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

SAP Sales Cloud: o SAP Sales Cloud oferece soluções para equipes de vendas. Ele implementa IA para prever as necessidades de vendas e inventário, oferecendo uma visão holística dos dados dos clientes para garantir que o processo de vendas ocorra sem contratempos.

SAP Service Cloud: o SAP Service Cloud gerencia e organiza solicitações de serviço, desde mensagens em redes sociais até conversas em central de atendimento. A solução concentra-se em garantir a consistência nas comunicações com os clientes.