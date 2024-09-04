Armazenamento primário versus armazenamento secundário: qual é a diferença?

A memória do computador é priorizada de acordo com a frequência com que essa memória é necessária para uso na execução de funções operacionais. O armazenamento primário é o meio de conter a memória primária (ou memória principal), que é a memória de trabalho do computador e o principal componente operacional. A memória principal ou primária também é chamada de "armazenamento principal" ou "memória interna". Ele contém quantidades relativamente concisas de dados, que o computador pode acessar enquanto funciona.
Como a memória primária é acessada com frequência, ela é projetada para atingir velocidades de processamento mais rápidas do que os sistemas de armazenamento secundários. O armazenamento primário alcança esse aumento de desempenho por sua localização física na placa-mãe do computador e sua proximidade com a unidade de processamento central (CPU).
Ao ter o armazenamento primário mais próximo da CPU, é mais fácil ler e escrever no armazenamento primário, além de obter acesso rápido aos programas, dados e instruções que estão em uso atualmente e mantidos no armazenamento primário.
A memória externa também é conhecida como memória secundária e envolve dispositivos de armazenamento secundário que podem armazenar dados de forma persistente e contínua. Como podem ser usados com uma fonte de alimentação interrompível, diz-se que os dispositivos de armazenamento secundário fornecem armazenamento não volátil.
Esses dispositivos de armazenamento de dados podem proteger dados de longo prazo e estabelecer permanência operacional e um registro duradouro dos procedimentos existentes para fins de arquivamento. Isso os torna os hosts perfeitos para armazenar backups de dados, apoiando esforços de recuperação de desastres e mantendo o armazenamento de longo prazo e proteção de dados de arquivos essenciais.
Para entender melhor as diferenças entre o armazenamento primário e o armazenamento secundário, considere como os seres humanos pensam. Todos os dias, as pessoas são bombardeadas mentalmente por uma quantidade surpreendente de dados recebidos.
Claramente, são muitas informações recebidas para absorver e processar. Do momento em que acordamos até voltarmos a dormir, nossas mentes examinam todos esses dados possíveis, fazendo uma série quase interminável de julgamentos minuciosos sobre quais informações reter e o que ignorar. Na maioria dos casos, essa decisão se resume à utilidade. Se a mente perceber que essas informações precisarão ser recuperadas novamente, esses dados recebem uma ordem mais alta de prioridade mental.
Essas decisões de priorização acontecem com uma frequência tão rápida que nossas mentes são treinadas para inserir esses dados sem realmente perceber, deixando para a mente humana resolver como a memória primária e secundária são alocadas. Felizmente, a mente humana é bastante hábil no gerenciamento desse tipo de multitarefa, assim como os computadores modernos.
Existe uma analogia adequada entre como a mente humana funciona e como a memória do computador é gerenciada. Na mente, a memória de curto prazo de uma pessoa é mais dedicada às necessidades cognitivas mais urgentes e “atuais”. Isso pode incluir dados como um código de acesso usado para serviços bancários pessoais, o horário agendado de uma consulta médica importante ou as informações de contato de clientes comerciais atuais. Em outras palavras, são informações da mais alta prioridade prevista. Da mesma forma, o armazenamento primário se preocupa com as necessidades de processamento mais urgentes do computador.
O armazenamento de dados secundário, por outro lado, oferece armazenamento de longo prazo, como a memória de longo prazo de uma pessoa. O armazenamento tende a operar com menos frequência e pode exigir mais poder de processamento do computador para recuperar dados armazenados há muito tempo. Dessa forma, ela espelha a mesma retenção e processamento da memória de longo prazo. Exemplos de memória de longo prazo para um ser humano incluem o número da carteira de motorista, fatos retidos por muito tempo ou o número de telefone do cônjuge.
Inúmeras formas de memória de armazenamento primária dominam qualquer discussão de ciência da computação:
Existem três formas de memória comumente usadas no armazenamento secundário:
Os recursos de armazenamento são designados como armazenamento primário de acordo com sua utilidade percebida e como esse recurso é usado. Alguns observadores assumem incorretamente que o armazenamento primário depende do espaço de armazenamento de um meio de armazenamento específico, da quantidade de dados contidos em sua capacidade de armazenamento ou de sua arquitetura de armazenamento específica. Na verdade, não se trata de como um meio de armazenamento pode armazenar informações. Trata-se da utilidade prevista desse armazenamento.
Por meio desse foco baseado em utilidade, é possível que os dispositivos de armazenamento primário assumam várias formas:
Embora algumas formas de memória secundária sejam internas, também existem dispositivos de armazenamento secundário que são de natureza externa. Os dispositivos de armazenamento externo (também chamados de dispositivos de armazenamento auxiliar) podem ser facilmente desconectados e utilizados com outros sistemas operacionais, além de oferecerem armazenamento não volátil:
Os dados são a força vital de qualquer sistema de computador. O armazenamento primário e o armazenamento secundário estão envolvidos no gerenciamento de um fluxo de dados cada vez maior, mas abordam suas tarefas de diferentes perspectivas. O armazenamento primário consiste em permitir as operações do computador gerenciando os arquivos ativamente necessários. O armazenamento secundário se preocupa em reter permanentemente dados que são considerados importantes e que valem a pena serem salvos, mas que podem não ser necessários imediatamente.
E agora há um novo elemento que deve ser considerado nessa equação de dados: a segurança. Com ameaças cibernéticas mais frequentes e em evolução, é essencial ter um armazenamento de dados que contenha proteções de dados integradas. Descubra como você pode obter o armazenamento que sua organização precisa, além da segurança para manter dados preciosos protegidos de forma contínua.
Conheça os fundamentos da segurança de dados e saiba como proteger o ativo mais valioso de sua organização: os dados. Conheça diversos tipos, ferramentas e estratégias para proteger informações sensíveis contra as ameaças cibernéticas emergentes.
Descubra como soluções de armazenamento mais inteligentes ajudam a gerenciar e ativar grandes volumes de dados não estruturados, alimentando insights de IA, simplificando operações e melhorando a eficiência do armazenamento.
Saiba como superar desafios relacionados a dados com armazenamento de arquivos e objetos de alto desempenho, projetado para aprimorar processos de IA, aprendizado de máquina e análise, garantindo segurança e escalabilidade de dados.
Saiba mais sobre os tipos de memória e armazenamento flash e descubra como empresas estão utilizando essa tecnologia para aumentar a eficiência, reduzir a latência e preparar sua infraestrutura de armazenamento de dados para o futuro.
