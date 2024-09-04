Armazenamento primário versus armazenamento secundário: qual é a diferença?

Para entender melhor as diferenças entre o armazenamento primário e o armazenamento secundário, considere como os seres humanos pensam. Todos os dias, as pessoas são bombardeadas mentalmente por uma quantidade surpreendente de dados recebidos.

Contatos pessoais: o americano médio faz ou recebe seis chamadas telefônicas por dia e envia ou recebe aproximadamente 32 mensagens de texto .

o americano médio . Dados de trabalho: além disso, a maioria das pessoas também está envolvida em atividades de trabalho que envolvem dados organizacionais recebidos por meio de qualquer número de diretrizes ou comunicados de negócios.

além disso, a maioria das pessoas também está envolvida em atividades de trabalho que envolvem dados organizacionais recebidos por meio de qualquer número de diretrizes ou comunicados de negócios. Publicidade: estima-se que a pessoa média seja exposta a até 10.000 anúncios ou mensagens patrocinados por dia . Subtraindo-se oito horas para uma noite média de sono, isso equivale a uma pessoa sendo exposta a uma mensagem publicitária a cada 5,76 segundos em que está acordada.

estima-se que a pessoa média seja exposta a até . Subtraindo-se oito horas para uma noite média de sono, isso equivale a uma pessoa sendo exposta a uma mensagem publicitária a cada 5,76 segundos em que está acordada. Notícias: os números da publicidade não incluem informações de notícias veiculadas pela mídia, que estamos recebendo em um número cada vez maior de formatos. Em muitos programas de notícias de televisão atuais, uma única tela está sendo usada para transmitir simultaneamente vários tipos de informações. Por exemplo, um programa de notícias pode ter como funcionalidade uma entrevista em vídeo com um apresentador de notícias, enquanto um rolagem na parte inferior da tela anuncia as manchetes das notícias de última hora, e uma barra lateral apresenta as atualizações mais recentes do mercado de ações.

os números da publicidade não incluem informações de notícias veiculadas pela mídia, que estamos recebendo em um número cada vez maior de formatos. Em muitos programas de notícias de televisão atuais, uma única tela está sendo usada para transmitir simultaneamente vários tipos de informações. Por exemplo, um programa de notícias pode ter como funcionalidade uma entrevista em vídeo com um apresentador de notícias, enquanto um rolagem na parte inferior da tela anuncia as manchetes das notícias de última hora, e uma barra lateral apresenta as atualizações mais recentes do mercado de ações. Redes sociais: esse número também não contabiliza a influência crescente e difundida das redes sociais. Por meio de sites de mídias sociais, painéis de mensagens e comunidades on-line, as pessoas estão absorvendo ainda mais dados.

Claramente, são muitas informações recebidas para absorver e processar. Do momento em que acordamos até voltarmos a dormir, nossas mentes examinam todos esses dados possíveis, fazendo uma série quase interminável de julgamentos minuciosos sobre quais informações reter e o que ignorar. Na maioria dos casos, essa decisão se resume à utilidade. Se a mente perceber que essas informações precisarão ser recuperadas novamente, esses dados recebem uma ordem mais alta de prioridade mental.

Essas decisões de priorização acontecem com uma frequência tão rápida que nossas mentes são treinadas para inserir esses dados sem realmente perceber, deixando para a mente humana resolver como a memória primária e secundária são alocadas. Felizmente, a mente humana é bastante hábil no gerenciamento desse tipo de multitarefa, assim como os computadores modernos.

Existe uma analogia adequada entre como a mente humana funciona e como a memória do computador é gerenciada. Na mente, a memória de curto prazo de uma pessoa é mais dedicada às necessidades cognitivas mais urgentes e “atuais”. Isso pode incluir dados como um código de acesso usado para serviços bancários pessoais, o horário agendado de uma consulta médica importante ou as informações de contato de clientes comerciais atuais. Em outras palavras, são informações da mais alta prioridade prevista. Da mesma forma, o armazenamento primário se preocupa com as necessidades de processamento mais urgentes do computador.

O armazenamento de dados secundário, por outro lado, oferece armazenamento de longo prazo, como a memória de longo prazo de uma pessoa. O armazenamento tende a operar com menos frequência e pode exigir mais poder de processamento do computador para recuperar dados armazenados há muito tempo. Dessa forma, ela espelha a mesma retenção e processamento da memória de longo prazo. Exemplos de memória de longo prazo para um ser humano incluem o número da carteira de motorista, fatos retidos por muito tempo ou o número de telefone do cônjuge.