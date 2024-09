Höganäs borgestad AB

Para apoiar as operações de TI de sua nova estrutura consolidada de grupo, a Höganäs Borgestad trabalhou com a Atea Sverige AB, parceira de negócios da IBM, para criar um novo data center virtualizado. Como um componente central de sua nova infraestrutura, a organização optou por implementar a tecnologia de armazenamento IBM FlashSystem 5000.

“Usamos o IBM Storage no passado, e sua estabilidade nos surpreendeu”, diz Dahlgren. “Sabíamos que precisávamos desse mesmo grau de robustez para viabilizar a próxima fase da nossa transformação. A Atea apresentou a melhor proposta e sabíamos que ela têm as habilidades para cumprir todas as promessas que fazem”.

Com a ajuda da Atea, a Höganäs Borgestad implementou sua nova infraestrutura entre grupos sem impacto nas operações. As empresas trabalharam juntas para superar pequenos obstáculos ao longo do caminho, como lembra Dahlgren: “Logo após a instalação inicial, descobrimos que precisávamos trocar as placas SAS em nossos servidores para funcionar com o novo armazenamento. A Atea nos ajudou a corrigir o problema rapidamente e, como configuramos nosso novo ambiente em paralelo com nossos sistemas legados, isso não afetou os negócios”.

A Höganäs Borgestad agora conta com o armazenamento IBM FlashSystem para dar suporte a um ambiente de TI diversificado, incluindo aplicativos ERP essenciais aos negócios, bancos de dados Microsoft SQL Server e um grande cenário Citrix. A organização também está explorando os recursos de nuvem híbrida, começando com uma implementação do Office 365.

“Um dos principais benefícios do IBM FlashSystem 5000 é que ele está pronto para a nuvem”, comenta Dahlgren. “É flexível o suficiente para acomodar os requisitos de diferentes empresas da Höganäs Borgestad, mas também é uma plataforma única para inovação. Vemos a mudança para a nuvem híbrida como inevitável, então é uma vantagem real que a tecnologia IBM FlashSystem tenha sido projetada para ser conectada à nuvem”.