No momento em que este artigo foi escrito, a FrieslandCampina havia lançado a solução em metade de seus locais. A Axians fornece backup como serviço, que inclui implementação, configuração, suporte e gerenciamento contínuos, permitindo que a equipe da FrieslandCampina se concentre nas operações de negócios e na eficiência da produção.

"A solução da IBM é consideravelmente mais econômica do que os sistemas hiperconvergentes, especialmente para os locais maiores", comenta Mohamed Asmine. "Podemos adotar uma abordagem modular que oferece exatamente a proteção certa em cada local. Estamos substituindo um cenário complexo de diferentes softwares e sistemas por uma solução estratégica que nos ajuda a garantir que os dados críticos de produção estejam totalmente protegidos e sejam fáceis de gerenciar."

À medida que a implementação avança, a FrieslandCampina está explorando outras opções que a solução IBM possibilita. Por exemplo, para atender aos requisitos de segurança alimentar e governança, a empresa está habilitando a funcionalidade "write-once read-many", que preserva um registro de auditoria imutável para todos os dados arquivados. Ao implementar esse recurso na arquitetura padronizada, a FrieslandCampina pode aprimorar sua postura de conformidade e proteger contra riscos regulatórios. Os armazenamentos imutáveis de dados também fornecerão proteção adicional contra o malware CryptoLocker.

Da mesma forma, a Axians e a FrieslandCampina estão analisando as possibilidades de backup em nuvem, para fornecer capacidade adicional. Mohamed Asmine diz: "Algumas jurisdições exigem que os dados sejam mantidos no local ou dentro do país, enquanto outras permitem o armazenamento em nuvem, talvez com restrições regionais. As soluções de dados da IBM nos dão a flexibilidade de escolher a melhor combinação de local e nuvem, usando tecnologias híbridas para nos dar resiliência local e reduzir custos."

Com a IBM e a Axians, a FrieslandCampina continua a atualizar seus recursos de proteção de dados e se beneficia da redução da complexidade, melhor desempenho e maior resiliência dos negócios.

Mohamed Asmine conclui: "Trabalhar com a Axians para projetar e implementar as soluções da IBM nos colocou no controle de nossos dados. Isso significa que podemos continuar nossa expansão em novos países com a confiança de que nossos sistemas de produção estão totalmente protegidos."