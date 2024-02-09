O que é modernização de mainframe? 

Mainframes são computadores com grandes quantidades de memória e processadores de dados que realizam cálculos simples e transações em tempo real. Mainframes são críticos para os processos de negócios principais de muitas empresas, incluindo bancos de dados comerciais, servidores de transações e aplicações que dependem de sua segurança e resiliência.

Mainframes que foram instalados há apenas 10 anos ainda podem representar um risco considerável para uma organização em vários aspectos. Em primeiro lugar, as ineficiências das tecnologias mais antigas podem aumentar os custos operacionais e tornar as empresas vulneráveis a concorrentes mais novos e inovadores. Em segundo lugar, aplicações legadas criadas com linguagens de programação antigas podem causar problemas de desempenho e ser difíceis de serem resolvidas por programadores mais jovens, treinados em linguagens de codificação modernas.

Um exemplo disso são as linguagens de programação COBOL (Common Business Oriented Language) e Java, duas das mais amplamente utilizadas para desenvolvimento de aplicações. Apesar de sua popularidade, COBOL e Java ainda têm diferenças-chave que precisam ser consideradas para que uma iniciativa de modernização de mainframe seja eficaz. Embora Java seja mais intuitivo para muitos programadores devido às suas semelhanças com C++, a sintaxe do COBOL é projetada para implementações orientadas a negócios e é considerada mais legível.

Aqui está uma visão mais detalhada de como a modernização de mainframe funciona e por que ela se tornou uma parte tão essencial de qualquer iniciativa de transformação digital.