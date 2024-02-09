O que é modernização de mainframe? 

Publicado: 09 de fevereiro de 2024
A modernização de mainframe é um processo que as empresas utilizam para migrar seus sistemas legados existentes para um ecossistema mais novo e tecnologicamente avançado. Algumas das áreas mais frequentemente visadas para modernização são código, interface, potenciais economias de custo e desempenho.
As abordagens de modernização podem variar amplamente em escala e escopo, com algumas realizando uma revisão completa da funcionalidade e da base de código de um sistema existente, enquanto outras visam áreas mais específicas para inovação. A segunda abordagem é mais amplamente utilizada, já que as tecnologias subjacentes são frequentemente caras e arriscadas para substituir completamente. O raciocínio por trás da segunda abordagem, mais cautelosa, de modernização é que, embora uma tecnologia subjacente possa ter mudado desde que um sistema de computador foi instalado ou um aplicativo foi criado, a migração de dados de um sistema para outro pode ser arriscada e cara.
A escolha da solução certa de modernização de mainframe é crucial para manter seu hardware e software atualizados e permanecer competitivo em um cenário de TI que muda rapidamente. Como a maioria das empresas utiliza sistemas mainframe para executar suas cargas de trabalho de mainframe mais críticas e armazenar dados valiosos, os líderes empresariais estão priorizando cada vez mais a modernização de mainframe e fazendo grandes investimentos nessa área. De acordo com um recente whitepaper do IBV encomendado pela IBM, 71% dos executivos afirmam que as aplicações de mainframe são essenciais para sua estratégia de negócios e quatro em cada cinco executivos dizem que suas organizações precisam se transformar rapidamente para acompanhar a concorrência.
Mainframes são computadores com grandes quantidades de memória e processadores de dados que realizam cálculos simples e transações em tempo real. Mainframes são críticos para os processos de negócios principais de muitas empresas, incluindo bancos de dados comerciais, servidores de transações e aplicações que dependem de sua segurança e resiliência.
Mainframes que foram instalados há apenas 10 anos ainda podem representar um risco considerável para uma organização em vários aspectos. Em primeiro lugar, as ineficiências das tecnologias mais antigas podem aumentar os custos operacionais e tornar as empresas vulneráveis a concorrentes mais novos e inovadores. Em segundo lugar, aplicações legadas criadas com linguagens de programação antigas podem causar problemas de desempenho e ser difíceis de serem resolvidas por programadores mais jovens, treinados em linguagens de codificação modernas.
Um exemplo disso são as linguagens de programação COBOL (Common Business Oriented Language) e Java, duas das mais amplamente utilizadas para desenvolvimento de aplicações. Apesar de sua popularidade, COBOL e Java ainda têm diferenças-chave que precisam ser consideradas para que uma iniciativa de modernização de mainframe seja eficaz. Embora Java seja mais intuitivo para muitos programadores devido às suas semelhanças com C++, a sintaxe do COBOL é projetada para implementações orientadas a negócios e é considerada mais legível.
Aqui está uma visão mais detalhada de como a modernização de mainframe funciona e por que ela se tornou uma parte tão essencial de qualquer iniciativa de transformação digital.
O crescimento da inteligência artificial (IA), as instabilidades geopolíticas na Europa e no Oriente Médio, além da COVID-19, têm causado nos últimos anos uma série aparentemente interminável de disrupções no mundo dos negócios, muitas vezes associadas a novas tecnologias. Embora ainda seja cedo para saber como essas mudanças sem precedentes irão impactar a infraestrutura de TI ao longo do tempo, é seguro afirmar que a inovação digital e a necessidade de modernização continuarão sendo prioridades para os líderes empresariais no futuro próximo.
Mainframes são, indiscutivelmente, a área da infraestrutura de TI mais vulnerável a mudanças em uma organização. Os mainframes, que são fundamentais para o funcionamento de aplicações e dados, formam o núcleo de qualquer empresa no setor de tecnologia, tornando crucial mantê-los atualizados e operando sem problemas. Por exemplo, o DevOps— os fluxos de trabalho de desenvolvimento de software que as empresas dependem para acelerar a entrega de softwares e aplicativos de alta qualidade, depende fortemente da eficácia dos sistemas de TI de mainframe.
Mais do que nunca, as empresas reconhecem a necessidade de integrar e expandir os recursos de seus mainframes para impulsionar a inovação e aumentar a resiliência. As estratégias de modernização de mainframes podem impulsionar a transformação digital e gerar novos valores. Segundo um whitepaper recente do IBV solicitado pela IBM, 45 dos 50 maiores bancos, quatro das cinco maiores companhias aéreas, sete dos 10 principais varejistas globais e 67 das empresas da Fortune 100 usam o mainframe como sua plataforma principal.
Aqui estão cinco benefícios que as organizações geralmente obtêm com uma abordagem sólida de modernização de mainframes.
A modernização de mainframes legados ajuda as empresas a acompanhar as novas tecnologias e garante que seus concorrentes não adquiram uma vantagem tecnológica. Além disso, as tecnologias mais recentes são mais fáceis de atualizar do que as anteriores, tornando futuras atualizações mais simples e baratas.
A instalação, operação e manutenção da infraestrutura de TI, por si só, representa um dos maiores custos que muitas empresas precisam enfrentar. Além disso, as tecnologias mais antigas são mais difíceis de manusear e menos integráveis às novas aplicações de que sua empresa precisa, o que torna fácil entender como não atualizar a TI antiga pode ser menos econômico a longo prazo do que uma iniciativa de modernização de mainframe ou aplicações.
A modernização de mainframes é uma oportunidade para aprimorar as habilidades e recursos de seus colaboradores, tornando-os mais competitivos e aptos a contribuir melhor para suas operações essenciais. Por exemplo, se suas aplicações foram programadas há mais de uma década, é provável que seus programadores precisem de uma atualização tanto quanto o código. Investir em um mainframe modernizado não é apenas um investimento em seus ativos tecnológicos, mas também em seus colaboradores.
Atualizar os sistemas de TI é uma excelente maneira para as empresas aproveitarem os diversos recursos de automação que surgiram nos últimos anos. Automatizar tarefas rotineiras como agendamento, manutenção e entrada de dados ajuda os colaboradores a redirecionar seu tempo e energia para atividades que agregam mais valor.
Dados de mainframe sobre clientes, fluxos de trabalho, problemas de manutenção e outros frequentemente ficam inutilizados por anos dentro de sistemas legados.As soluções de modernização de mainframes que utilizam novas tecnologias, como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), podem ajudar a aproveitar os dados históricos da sua empresa e identificar insights estratégicos importantes.
Embora existam diferentes abordagens e estratégias para a modernização de mainframes, em essência, todas envolvem a atualização dos sistemas e aplicações de TI existentes. O escopo, a escalabilidade e outros requisitos podem variar de acordo com a necessidade do negócio, por isso é importante que os stakeholders estejam alinhados quanto às expectativas para o projeto, assim como seus riscos potenciais.
Qualquer iniciativa de modernização, independentemente do escopo, envolve certos riscos. A complexidade de atualizar tecnologias instaladas há 10, 20 ou até 30 anos é simplesmente grande demais para eliminar os riscos por completo. Aqui estão alguns dos desafios que um projeto de modernização de mainframes geralmente enfrenta.
Embora esses riscos não possam ser completamente eliminados, essas abordagens amplamente utilizadas para a modernização de mainframe podem reduzi-los consideravelmente, permitindo que as organizações ainda alcancem seus objetivos de modernização.
O IBM Z and Cloud Modernization Stack combinam o poder do IBM Z com a robustez da Red Hat OpenShift Container Platform e oferecem um modelo moderno, gerenciado como serviço, para complementar suas cargas de trabalho de produção mais resilientes.
