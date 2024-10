O que é terceirização de RH?

As organizações têm se deparado com maior complexidade em sua gestão de recursos humanos devido a ambientes de trabalho híbridos, aumento da proteção dos funcionários e mais dificuldades em reter funcionários de alto desempenho. É um serviço especialmente importante para pequenas e médias empresas que não tenham recursos internos de RH suficientes para atender a todas as necessidades dos funcionários e da empresa.

Liberar a equipe de RH em tempo integral para se concentrar nos componentes mais importantes da experiência do funcionário ajuda tanto os profissionais de RH quanto os funcionários. A gestão de RH deve se apropriar desse mundo em rápida transformação e identificar áreas onde é possível terceirizar o trabalho.

Os executivos do departamento de RH estão enfrentando um ambiente em rápida transformação, no qual precisam decidir quais atividades os profissionais de RH devem priorizar, quais devem automatizar por meio da tecnologia e quais podem terceirizar.

Ao terceirizarem diversas responsabilidades de longo prazo e do dia a dia para recursos externos, os profissionais de RH podem se concentrar nos principais componentes da experiência geral do funcionário. As organizações precisam considerar a melhor divisão do trabalho, de modo que as atividades tratadas internamente sejam suficientes para manter a cultura desejada da empresa. Isso é algo que os proprietários das empresas podem apoiar, pois se alinha a muitos benefícios comerciais.