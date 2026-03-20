O ativo mais valioso de uma empresa são as pessoas; é por isso que o planejamento do número de funcionários é uma função fundamental para a construção de uma empresa bem-sucedida.

O processo de planejamento de pessoal ajuda as equipes financeiras a analisar os níveis atuais da força de trabalho, prever as necessidades futuras de pessoal e desenvolver estratégias para recrutar e reter funcionários, alinhadas aos objetivos e estratégias gerais da empresa. Normalmente, envolve a análise das necessidades de negócios, a definição de metas de contratação e a requalificação ou o aprimoramento das habilidades dos funcionários atuais.

Em um nível de base, a organização está repensando o que precisa de seus funcionários para ter sucesso, especialmente porque a disrupção tecnológica está alterando e remodelando as necessidades de talentos. O software moderno de planejamento da força de trabalho auxilia as equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) no planejamento eficaz do quadro de funcionários por meio de dados e análises em tempo real, permitindo que as equipes respondam de forma rápida às necessidades de pessoal e tomem decisões baseadas em dados.

Um relatório do IBM Institute for Business Value constatou que a função de recursos humanos (RH) está prestes a passar por uma enorme evolução em direção à automação inteligente, e as organizações precisam se preparar para isso. Até 2027, a maioria dos profissionais de RH estará aprimorando as capacidades de seus funcionários com ferramentas avançadas de IA. Embora os líderes de RH prevejam as necessidades de qualificação, a mudança não significa necessariamente uma equipe menor. Em vez disso, o relatório projeta um ligeiro aumento no número de funcionários à medida que as funções mudam.