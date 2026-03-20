O planejamento de pessoal é o processo de determinar as necessidades da força de trabalho de uma organização e desenvolver uma estratégia de planejamento da força de trabalho alinhada com os objetivos de negócios.
O ativo mais valioso de uma empresa são as pessoas; é por isso que o planejamento do número de funcionários é uma função fundamental para a construção de uma empresa bem-sucedida.
O processo de planejamento de pessoal ajuda as equipes financeiras a analisar os níveis atuais da força de trabalho, prever as necessidades futuras de pessoal e desenvolver estratégias para recrutar e reter funcionários, alinhadas aos objetivos e estratégias gerais da empresa. Normalmente, envolve a análise das necessidades de negócios, a definição de metas de contratação e a requalificação ou o aprimoramento das habilidades dos funcionários atuais.
Em um nível de base, a organização está repensando o que precisa de seus funcionários para ter sucesso, especialmente porque a disrupção tecnológica está alterando e remodelando as necessidades de talentos. O software moderno de planejamento da força de trabalho auxilia as equipes de planejamento e análise financeira (FP&A) no planejamento eficaz do quadro de funcionários por meio de dados e análises em tempo real, permitindo que as equipes respondam de forma rápida às necessidades de pessoal e tomem decisões baseadas em dados.
Um relatório do IBM Institute for Business Value constatou que a função de recursos humanos (RH) está prestes a passar por uma enorme evolução em direção à automação inteligente, e as organizações precisam se preparar para isso. Até 2027, a maioria dos profissionais de RH estará aprimorando as capacidades de seus funcionários com ferramentas avançadas de IA. Embora os líderes de RH prevejam as necessidades de qualificação, a mudança não significa necessariamente uma equipe menor. Em vez disso, o relatório projeta um ligeiro aumento no número de funcionários à medida que as funções mudam.
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O planejamento de pessoal é um componente crucial de qualquer empresa porque os funcionários representam um dos custos mais altos na maioria das organizações, especialmente em setores baseados em conhecimento, como tecnologia e finanças. Os líderes financeiros e empresariais contam com o planejamento de pessoal para conectar as decisões de contratação diretamente aos orçamentos, expectativas de receita e necessidades futuras.
Embora o planejamento da força de trabalho e o planejamento de pessoal sejam às vezes usados de forma intercambiável, eles diferem em maneiras fundamentais. Planejamento da força de trabalho é um termo mais amplo que abrange todos os aspectos da estratégia de talentos, incluindo recrutamento, treinamento, gestão de desempenho, planejamento de sucessão e planejamento de pessoal. Ambos desempenham um papel fundamental nos objetivos mais amplos da empresa, nas metas de planejamento financeiro e no crescimento dos negócios.
A seguir estão várias abordagens para o planejamento de pessoal, dependendo do tamanho da empresa, do estágio de crescimento e da previsibilidade dos negócios.
Os executivos começam com metas financeiras, como receita, margens ou despesas operacionais, para determinar quantos funcionários a empresa pode contratar. Em seguida, a liderança aloca limites de funcionários aos departamentos, e os gerentes planejam a contratação dentro dessas restrições.
Essa abordagem enfatiza o controle de custos e o alinhamento com as metas financeiras gerais. Geralmente, é uma das abordagens mais rápidas, pois se baseia em dados históricos e é mais fácil de implementar.
Os líderes de departamento estimam as funções e as habilidades necessárias para atender às metas operacionais. Esses aspectos podem incluir o início de novas linhas de produtos, o atendimento a clientes ou a expansão para novos mercados. Em seguida, o departamento financeiro agrega essas solicitações e as concilia com o orçamento da empresa.
Esse método reflete as necessidades operacionais reais, mas pode exigir negociação se as solicitações excederem os limites orçamentários.
Nessa abordagem, as empresas vinculam a contratação a métricas de negócios específicas. Um exemplo é que uma empresa pode contratar um representante de vendas para cada USD 2 milhões em novas metas de receita ou um agente de suporte para cada 1.000 clientes.
Essa abordagem vincula o crescimento da força de trabalho diretamente a impulsionadores mensuráveis do negócio.
Nessa abordagem, os líderes financeiros modelam diversos cenários futuros. Os possíveis cenários futuros incluem crescimento rápido, crescimento constante ou uma recessão. Uma equipe financeira criará um plano de contratação para cada cenário e medirá as alocações de recursos, os dados do número de funcionários e os principais indicadores de desempenho (KPIs).
Essa abordagem ajuda as empresas a se ajustarem de forma rápida caso as condições do mercado mudem.
O processo de planejamento de pessoal analisa métricas-chave para fornecer às equipes financeiras insights sobre estratégia, engajamento e eficiência operacional da força de trabalho. Embora existam várias métricas a serem monitoradas, as organizações devem escolher aquelas que melhor atendem à sua estratégia de negócios e impulsionam as decisões estratégicas de planejamento da força de trabalho.
A tecnologia moderna está mudando a relação entre as funções de RH e finanças de planilhas isoladas para um dashboard unificado, criando uma fonte única da verdade. As ferramentas de planejamento financeiro e o software de planejamento de pessoal atuais são impulsionados por inteligência artificial (IA) e automação.
Veja a seguir algumas das principais características do planejamento de pessoal orientado por IA:
Um plano de pessoal bem organizado pode ajudar as organizações a adotar uma abordagem proativa para as necessidades da força de trabalho e se preparar para desafios imprevisíveis. Um plano eficaz de dimensionamento de pessoal pode ser implementado seguindo diversas melhores práticas.
O primeiro passo para o planejamento do pessoal é entender a situação atual da força de trabalho da organização e os desafios que ela enfrenta. Identificar lacunas de competências através de uma auditoria de competências e análise de lacunas para determinar onde é necessário maior desenvolvimento de talentos ou aprimoramento de habilidades. A organização também pode avaliar a escassez de funções e os problemas de capacidade.
Por exemplo, se a organização estiver se expandindo para novos mercados, será importante analisar o número atual de funcionários e determinar onde precisa de mais funcionários. Ou talvez a organização decida que quer investir na formação da equipe existente. Essas decisões são fundamentais para o quadro de pessoal, pois as metas organizacionais estabelecem a base para todos os planos estratégicos.
A chave para um processo de planejamento de pessoal bem-sucedido é ter relatórios organizados sobre cada um dos funcionários da organização. O relatório de contagem de funcionários normalmente é proveniente do sistema de informações de recursos humanos (HRIS) da empresa e inclui dados sobre cada funcionário, como status do trabalho, tempo em função, salário, idade, gênero, nível de educação e localização.
O relatório do quadro de funcionários é fundamental para os esforços de planejamento. As equipes devem criar um dashboard que exiba o status atual do quadro de funcionários e as principais métricas para que os stakeholders consultem em tempo real.
Uma estratégia eficaz de pessoal requer colaboração e comunicação em toda a organização. Os stakeholders de vários departamentos, como RH, finanças e a diretoria executiva, devem ajudar a garantir que as metas organizacionais sejam claramente definidas. Além disso, identifique e discuta prioridades, como quais funções preencher primeiro e considerações de mercado.
A comunicação deve ser aberta para garantir que não haja mal-entendidos. O alinhamento dos stakeholders é crucial para preencher a lacuna entre as necessidades das operações e a visão geral da organização.
As empresas precisam de uma grande quantidade de dados para o planejamento de pessoal, por isso é importante coletá-los e analisá-los. Os dados provavelmente virão do HRIS, do Applicant Tracking System (ATS) e de relatórios do quadro de funcionários.
Os dados a serem coletados incluem metas de receita, despesas previstas, requisitos da função, habilidades dos funcionários, hierarquia organizacional e avaliações ou classificações de desempenho.
Expandir uma empresa exige um investimento financeiro em ferramentas e software. Avalie a disposição da empresa para investir em um software de força de trabalho dedicado com recursos de planejamento de pessoal. Um software moderno pode automatizar tarefas administrativas repetitivas e gerenciar os horários de vários membros da equipe.
As ferramentas avançadas usarão análise preditiva de dados para otimizar as ofertas de emprego e personalizar cenários que ajudem a garantir que os custos da força de trabalho estejam alinhados com os objetivos da empresa.
O futuro é imprevisível e, se os últimos anos servem de exemplo, as empresas precisam estar preparadas para tudo. A empresa deve ter vários planos de pessoal em andamento para desenvolver contingências de longo e curto prazo.
As equipes de RH e finanças precisam trabalhar juntas para estimar o número de contratações necessárias em um período específico e usar os insights do software para desenvolver vários cenários. Esse alinhamento entre os dois departamentos é essencial para um plano estratégico de pessoal que fique dentro do orçamento e siga os padrões do mercado de trabalho.
Normalmente, um plano de pessoal é feito anualmente; no entanto, eventos inesperados podem ocorrer, exigindo que as organizações estejam preparadas com planos alternativos. Um investimento inesperado ou um empreendimento malsucedido pode mudar completamente a forma como uma organização aborda seu quadro de funcionários. Esses momentos representam uma boa oportunidade para revisar o plano de pessoal e fazer os ajustes necessários.
As necessidades de pessoal estão fadadas a mudar com o tempo, e é por isso que organizações em crescimento e evolução devem ter um sistema de planejamento de pessoal. Um plano de quadro de pessoal leva em consideração múltiplos cenários que as equipes podem nem sequer cogitar, ajudando a organização a estar preparada para o futuro.
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