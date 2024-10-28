O que é IA de documentos?

As interfaces de programação de aplicativos (APIs) são essenciais para conectar os modelos de IA de documentos a outros sistemas. As APIs de IA de documentos facilitam a integração perfeita da IA de documentos com plataformas corporativas, automatizando fluxos de trabalho relacionados a documentos e auxiliando na extração e análise de dados em tempo real. Essas APIs ajudam a IA de documentos a escalar, tornando-a adaptável a uma ampla gama de tarefas de negócios e integrando-se a infraestruturas de TI mais amplas.

As plataformas de IA de documentos também usam processadores como intermediários entre arquivos de documentos e modelos de aprendizado de máquina. Esses processadores são responsáveis por ações específicas, como classificação, divisão, análise e análise de documentos, ajudando a garantir que o sistema processe e entenda cada documento de maneira adequada.

O analisador analisa e interpreta a estrutura dos dados. Ela divide os documentos em seus componentes fundamentais, entende as relações entre esses elementos e converte dados não estruturados ou semiestruturados em formatos que o sistema de IA pode processar.

Além de compreender o texto, a IA do documento pode analisar a estrutura e o layout dos documentos. Ele reconhece elementos como títulos, parágrafos, tabelas e listas, ajudando a IA a entender a hierarquia e o contexto do documento. Essa análise estruturada é útil para identificar pares de valores-chave, como em faturas em que a IA de documentos extrai os valores devidos e as datas de pagamento para reduzir a necessidade de entradas manuais.

A maioria dos modelos de IA de documentos padrão vem pré-treinada em vários tipos de documentos, mas as empresas geralmente usam documentos especializados, com formatos, terminologias ou layouts exclusivos para seu domínio. Com o ajuste fino dos modelos de IA de documentos, eles podem ser adaptados a necessidades específicas. Por exemplo, um escritório de advocacia pode fazer um ajuste fino de um modelo para entender melhor o jargão jurídico, as cláusulas contratuais e as particularidades da formatação, tornando a IA mais precisa.

Os sistemas avançados de de IA de documentos vão além da simples extração de dados para apresentar resumos de documentos longos. Ao destacar pontos-chave dentro do documento, esses sistemas permitem que os usuários compreendam rapidamente informações essenciais sem precisar ler todo o documento.

A IA de documentos costuma ser integrada ao armazenamento em nuvem e a sistemas corporativos para simplificar a gestão e a análise de documentos em toda a organização, dando aos usuários o acesso adequado aos documentos e informações de que precisam, quando precisam.