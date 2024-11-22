Plano de controle versus plano de dados

O plano de controle é a parte da rede de computadores que determina a rota que os dados assumirão em uma rede. À medida que as redes de computadores se tornam cada vez mais integradas aos processos de negócios modernos, a análise da arquitetura de rede, e especificamente a forma como os planos de rede funcionam, também aumentou.

O plano de controle usa protocolos de roteamento (regras baseadas em algoritmos) para determinar o melhor caminho para as informações seguirem entre dispositivos de rede. Um exemplo dessa prática é o Multiprotocol Label Switching (MPLS), em que o plano de controle determina a rota ideal para os dados viajarem por meio de uma rede e, em seguida, atribui a ele um rótulo exclusivo antes de enviá-lo para o plano de dados.