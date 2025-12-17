O que é otimização da força de trabalho em contact centers?

Ao contrário das abordagens tradicionais de gestão da força de trabalho, que se concentram estritamente em escalas e dimensionamento, a WFO moderna de contact center adota uma visão holística do desempenho dos agentes. Cada vez mais, integra ferramentas impulsionadas por IA que trabalham para aumentar a capacidade dos agentes humanos em tempo real. Idealmente, a prática combina previsão, escalonamento, monitoramento de qualidade, gerenciamento de desempenho e análise de fluxo de trabalho em um framework unificado que promove a melhoria contínua em todos os aspectos da interação com o cliente.

Os contact centers contam com várias ferramentas impulsionadas por IA para otimizar seus processos, mas o valor que essas implementações geram depende muito de como elas são projetadas. Por exemplo, a Gartner prevê que a orquestração de vendas com IA se tornará padrão até 2027. No entanto, a empresa também relata que 49% dos vendedores se sentem tão sobrecarregados com a quantidade de ferramentas tecnológicas à sua disposição que afirmam que isso está afetando o cumprimento de suas metas.

A WFO eficiente simplifica os processos com intervenções específicas com base na forma como os gerentes de contact center trabalham. Esse processo oferece ferramentas contextuais simples para os funcionários ao longo da jornada do cliente, melhorando a experiência do funcionário enquanto reduz custos. Para a maioria das centrais de atendimento, uma abordagem equilibrada é essencial, garantir que a automação execute tarefas rotineiras com eficiência, ao mesmo tempo que libera os agentes para oferecer um atendimento empático e personalizado, que construa fidelização do cliente e impulsione o crescimento dos negócios.