Com sede em Tóquio, o Mizuho Bank Ltd. (link fora de ibm.com) é a unidade de varejo e serviços bancários corporativos integrados do Mizuho Financial Group, uma das maiores empresas de serviços financeiros do Japão. Com mais de 500 agências, o Mizuho Bank é o único banco a ter agências em todas as províncias do Japão.