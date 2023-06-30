A maioria das organizações não pode funcionar sem ativos físicos. Máquinas, equipamentos, instalações e veículos proporcionam benefício ou benefício as operações. Em maioria dos casos, eles são fundamentais para o desempenho da Organização, independentemente de serem portfólios de notebook de pequena escala ou vastas redes de transporte. As empresas de energia dependem de fontes de alimentação ininterruptas, as companhias aéreas visam garantir a segurança dos passageiros, os hospitais devem fornecer atendimento de qualidade aos pacientes, as empresas de transporte precisam de dados atualizados sobre peças de reposição para manter os níveis de serviço.
As organizações não podem trabalhar de forma eficaz se não investirem para manter seus ativos funcionando de forma econômica durante todo o ciclo de vida. Para isso, técnicos, gerentes de instalações, equipes de manutenção, engenheiros de confiabilidade e gerentes de projetos precisam ter informações precisas e em tempo real ao alcance de suas mãos.
A gestão de ativos não é exceção, pois as organizações buscam lidar com a transformação digital nas soluções de gestão de ativos empresariais (EAM) com vista à gestão de mudanças de longo prazo.
Duas soluções de gestão e manutenção de ativos comumente usadas são sistemas de gestão de manutenção computadorizados (CMMS) e gestão de ativos empresariais (EAM):
Dependendo de variáveis como tipo de ativo, tamanho da empresa e escala das operações, cada solução oferece diferentes funcionalidades e benefícios para atender aos requisitos de manutenção de uma organização. Vamos explorá-las mais detalhadamente.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Um sistema de gestão de manutenção computadorizado (CMMS) é um tipo de software de gestão de manutenção que centraliza informações de manutenção e facilita e documenta operações de manutenção. Um CMMS automatiza fluxos de trabalho críticos de gestão de ativos e os torna acessíveis e auditáveis.
O núcleo do CMMS é um banco de dados central que organiza e comunica informações sobre ativos e tarefas de manutenção para departamentos e equipes de manutenção para ajudá-los a realizar seus trabalhos com mais eficiência. Normalmente incluem módulos para rastrear certificações de funcionários e equipamentos (gerenciamento de recursos e mão de obra), armazenamento de dados sobre ativos individuais, como números de série e garantias (registro de ativos) e atividades relacionadas a tarefas, como números de ordens de serviço e cronogramas de manutenção preventiva (work order management). Outras funcionalidades, como gerenciamento de fornecedores e inventário, relatórios, análises (por exemplo, dashboards de KPIs ou otimização de inventário de MRO) e trilhas de auditoria também estão incluídas nas soluções de software de CMMS.
O CMMS evoluiu na década de 1960, quando a crescente complexidade das operações em grandes empresas começou a expor as limitações e inadequadas do gerenciamento manual e baseado em papel. Os dados estavam isolados, ocultos em uma infinidade de planilhas e armários de arquivamento, e a realização de tarefas manualmente consumia muito tempo.
Durante as décadas de 1980, 1990 e 2000, à medida que a tecnologia se tornava mais acessível e conectada, a funcionalidade do CMMS se expandiu para incluir o work order management, em que as empresas atribuíam, monitoravam e concluíam ordens de serviço e listas de verificação de inspeção em um só lugar. Outras funcionalidades, como gerenciamento de projetos e compra de peças sobressalentes, também foram adicionadas à medida que as soluções avançaram. Muitos setores dependem do CMMS para melhorar a visibilidade dos ativos e dos fluxos de trabalho, simplificar as operações e a manutenção, gerenciar a força de trabalho móvel em campo e garantir a conformidade em, por exemplo, auditoria e relatórios de saúde, segurança e meio ambiente.
O software de gestão de ativos empresariais (EAM) fornece uma visão geral holística e abrangente dos ativos físicos de uma Empresa e é usado para manter e controlar ativos e equipamentos operacionais durante todo o ciclo de vida, independentemente do local.
Normalmente, as soluções de EAM cobrem ordens de serviço, gestão de contratos e mão de obra, manutenção de ativos, planejamento e agendamento, monitoramento de condições, análise de confiabilidade, otimização do desempenho de ativos, gestão da cadeia de suprimentos e aplicações ambientais, de saúde e segurança (EHS). Elas armazenam grandes quantidades de dados que podem ser analisados e rastreados, com as organizações personalizando seus KPIs e métrica de acordo com suas necessidades específicas. As soluções de EAM também podem se vincular a outros sistemas de gestão empresarial e fluxos de trabalho, como planejamento de recursos empresariais (ERP), fornecendo uma única fonte de inteligência de ativos.
O EAM surgiu do CMMS no início da década de 1990, reunindo o planejamento e a execução de manutenção com habilidades, materiais e outras informações que abrangem o projeto de ativos até o descomissionamento. Essa ampliação de escopo trouxe benefícios especialmente para os setores altamente dependentes de ativos físicos ou com infraestruturas complexas de ativos, nas quais a eficácia da gestão de ativos e o ROI são grandes contribuintes para os resultados financeiros.
Nos setores de petróleo e gás ou mineração, por exemplo, há uma forte necessidade de incluir informações de segurança, confiabilidade e conformidade em fluxos de trabalho. Na defesa, existem regulamentações rígidas sobre o rastreamento de ativos potencialmente perigosos, e a segurança das operações militares depende da prontidão operacional de vários ativos em locais díspares.
As Organizações usam o EAM para evitar que dinheiro seja desperdiçado em problemas evitáveis e downtime desnecessário e para melhorar a eficiência, o desempenho e a vida útil dos ativos. Por meio de uma combinação de estratégias de manutenção, automação e tecnologias como a Internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA), o EAM pode usar manutenção preventiva e preditiva para monitorar e resolver problemas antes que aconteçam, maximizar o uso de ativos, consolidar aplicações operacionais e fornecer análises de custos detalhadas. O resultado é que os profissionais de gestão de ativos tomam melhores decisões, trabalham com mais eficiência e maximizam os investimentos em ativos físicos.
O CMMS e o software de EAM têm um propósito semelhante: prolongar e melhorar o desempenho dos ativos, aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade e reduzir custos por meio de tempo de atividade mais produtivo, menos downtime e maior vida útil dos ativos. Apesar de alguma sobreposição, eles não são os mesmos e têm diferenças fundamentais em funcionalidade, abordagem e contexto de negócios, oferecendo diferentes ferramentas e recursos de gerenciamento. Em geral, embora a maioria dos sistemas de EAM tenha recursos de CMMS, apenas as soluções de CMMS mais avançadas têm alguma funcionalidade de EAM. Algumas das principais diferenças são descritas abaixo, mas a extensão delas varia de acordo com o provedor.
O CMMS é dedicado a MRO (manutenção, reparo e operações) para ativos físicos e equipamentos, rastreando as atividades de manutenção de ativos de uma empresa, o agendamento e os custos após a instalação de um ativo. O EAM, por outro lado, oferece uma maior compreensão do custo do ciclo de vida e do valor dos ativos, gerenciando todo o ciclo de vida do ativo do início ao fim. Ser capaz de rastrear ativos, avaliá-los e monitorá-los, gerenciar e otimizar sua qualidade e confiabilidade e avaliar onde estão ocorrendo ineficiências significa que uma empresa pode aproveitar ao máximo seus ativos e evitar interrupções desnecessárias que poderiam afetar a continuidade das operações.
O EAM também fornece dados sobre os custos vitalícios, como compra, manutenção, reparo e manutenção, o que ajuda as empresas a entender o custo total de propriedade de ativos individuais. Embora as soluções de CMMS estejam se tornando mais sofisticadas, elas normalmente não incluem funcionalidades adicionais, como contabilidade financeira de alto nível ou custos associados à aquisição ou ao descomissionamento.
O EAM também difere do CMMS porque o EAM é compatível com vários locais de trabalho e regiões geográficas. A maioria das soluções de CMMS oferece suporte apenas em um único local ou em vários locais de forma limitada. Isso pode ser uma vantagem substancial para setores como energia ou transporte de massa, que gerenciam portfólios de ativos amplamente distribuídos.
O EAM abrange uma variedade mais ampla de funções de negócios do que o CMMS; funcionalidades como gestão de contratos, gestão de frotas, esquemas, rastreamento de garantia, monitoramento de energia e aplicativos específicos dos setores não são normalmente abordados nos sistemas CMMS. O EAM também pode trabalhar com uma gama mais ampla de outros softwares empresariais, como análise financeira, gestão e aquisição da cadeia de suprimentos, risco e conformidade e sustentabilidade. O CMMS só tende a se integrar a outros sistemas para automatizar tarefas repetitivas, embora algumas incluam recursos de compra.
Dito isso, o EAM pode custar mais para implementar do que o CMMS em primeiro lugar, em grande parte devido à sua maior complexidade e aos custos de configuração adicionais decorrentes da integração com outras funções de negócios. Os modelos SaaS estão mudando isso, aproximando os custos de CMMS e EAM o que, juntamente com os benefícios adicionais do EAM, o está tornando uma opção cada vez mais econômica.
Embora os sistemas modernos de CMMS possam oferecer mais do que apenas manutenção e a linha entre CMMS e EAM seja tênue, elas continuam sendo soluções distintas. O CMMS pode ser visto como um subconjunto do EAM e potencialmente um caminho para a gestão de ativos empresariais em grande escala e mais robusta. Os dois são frequentemente usados juntos ou o CMMS pode ser suficiente para empresas com pequenos portfólios de ativos e equipes de manutenção. No entanto, quando as empresas desejam escalar e consolidar sistemas em vários departamentos, as limitações do CMMS podem afetar seu valor geral.
Em última análise, a escolha do software depende de muitos fatores, mas, em geral, se você deseja entender e gerenciar um grande número de ativos em vários locais em todo o seu ciclo de vida e incorporar outras funções de negócios, como RH e finanças, o EAM provavelmente será o caminho a seguir.
Não procure mais. O IBM® Maximo Application Suite combina o principal sistema de gestão de ativos empresariais do mundo com todos os benefícios do CMMS.
Aproveite ao máximo seus ativos corporativos com o Maximo Application Suite. É uma plataforma única e integrada baseada em nuvem, líder de mercado, que utiliza IA, IoT e análise de dados para otimizar o desempenho, estender os ciclos de vida dos ativos e reduzir o downtime operacional e os custos. Oferece aplicações configuráveis de CMMS e EAM que podem ajudar no gerenciamento de ativos, processos e pessoas da sua empresa.
Utilize processos preditivos impulsionados por IA para aumentar a produção fabril, reduzir o inventário de peças sobressalentes e otimizar os serviços de gerenciamento de ativos.
Saiba como preparar suas equipes de operações com gerenciamento inteligente de ativos e desempenho.
Com base em dados de IA e IoT, ativos conectados e inteligentes podem otimizar o desempenho, adaptar às circunstâncias em constante mudança e ajudar a garantir a continuidade.
Otimize agendamentos, recursos e desempenho dos ativos com o IBM Maximo Application Suite.
Utilize a IA e os insights extraídos dos dados para otimizar o desempenho dos ativos do início ao fim.
Transforme suas operações com dados avançados e tecnologias de IA poderosas para integrar processos de otimização e promover um crescimento inteligente.
Aproveite ao máximo os seus ativos empresariais com o IBM Maximo Application Suite, um conjunto de software inteligente integrado. Gerencie e monitore os ativos com mais eficiência utilizando análise de dados avançada, IA e automação, incluindo a manutenção preditiva, para aumentar a confiabilidade dos ativos.