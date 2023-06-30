O CMMS e o software de EAM têm um propósito semelhante: prolongar e melhorar o desempenho dos ativos, aumentar a eficiência operacional e a confiabilidade e reduzir custos por meio de tempo de atividade mais produtivo, menos downtime e maior vida útil dos ativos. Apesar de alguma sobreposição, eles não são os mesmos e têm diferenças fundamentais em funcionalidade, abordagem e contexto de negócios, oferecendo diferentes ferramentas e recursos de gerenciamento. Em geral, embora a maioria dos sistemas de EAM tenha recursos de CMMS, apenas as soluções de CMMS mais avançadas têm alguma funcionalidade de EAM. Algumas das principais diferenças são descritas abaixo, mas a extensão delas varia de acordo com o provedor.

O CMMS é dedicado a MRO (manutenção, reparo e operações) para ativos físicos e equipamentos, rastreando as atividades de manutenção de ativos de uma empresa, o agendamento e os custos após a instalação de um ativo. O EAM, por outro lado, oferece uma maior compreensão do custo do ciclo de vida e do valor dos ativos, gerenciando todo o ciclo de vida do ativo do início ao fim. Ser capaz de rastrear ativos, avaliá-los e monitorá-los, gerenciar e otimizar sua qualidade e confiabilidade e avaliar onde estão ocorrendo ineficiências significa que uma empresa pode aproveitar ao máximo seus ativos e evitar interrupções desnecessárias que poderiam afetar a continuidade das operações.

O EAM também fornece dados sobre os custos vitalícios, como compra, manutenção, reparo e manutenção, o que ajuda as empresas a entender o custo total de propriedade de ativos individuais. Embora as soluções de CMMS estejam se tornando mais sofisticadas, elas normalmente não incluem funcionalidades adicionais, como contabilidade financeira de alto nível ou custos associados à aquisição ou ao descomissionamento.

O EAM também difere do CMMS porque o EAM é compatível com vários locais de trabalho e regiões geográficas. A maioria das soluções de CMMS oferece suporte apenas em um único local ou em vários locais de forma limitada. Isso pode ser uma vantagem substancial para setores como energia ou transporte de massa, que gerenciam portfólios de ativos amplamente distribuídos.

O EAM abrange uma variedade mais ampla de funções de negócios do que o CMMS; funcionalidades como gestão de contratos, gestão de frotas, esquemas, rastreamento de garantia, monitoramento de energia e aplicativos específicos dos setores não são normalmente abordados nos sistemas CMMS. O EAM também pode trabalhar com uma gama mais ampla de outros softwares empresariais, como análise financeira, gestão e aquisição da cadeia de suprimentos, risco e conformidade e sustentabilidade. O CMMS só tende a se integrar a outros sistemas para automatizar tarefas repetitivas, embora algumas incluam recursos de compra.

Dito isso, o EAM pode custar mais para implementar do que o CMMS em primeiro lugar, em grande parte devido à sua maior complexidade e aos custos de configuração adicionais decorrentes da integração com outras funções de negócios. Os modelos SaaS estão mudando isso, aproximando os custos de CMMS e EAM o que, juntamente com os benefícios adicionais do EAM, o está tornando uma opção cada vez mais econômica.

Embora os sistemas modernos de CMMS possam oferecer mais do que apenas manutenção e a linha entre CMMS e EAM seja tênue, elas continuam sendo soluções distintas. O CMMS pode ser visto como um subconjunto do EAM e potencialmente um caminho para a gestão de ativos empresariais em grande escala e mais robusta. Os dois são frequentemente usados juntos ou o CMMS pode ser suficiente para empresas com pequenos portfólios de ativos e equipes de manutenção. No entanto, quando as empresas desejam escalar e consolidar sistemas em vários departamentos, as limitações do CMMS podem afetar seu valor geral.

Em última análise, a escolha do software depende de muitos fatores, mas, em geral, se você deseja entender e gerenciar um grande número de ativos em vários locais em todo o seu ciclo de vida e incorporar outras funções de negócios, como RH e finanças, o EAM provavelmente será o caminho a seguir.