O que é o processamento automatizado de faturas?

Uma fatura refere-se a uma solicitação de pagamento de qualquer despesa cobrada de uma empresa, seja por hardware, software, utilitário, consultoria, transporte, inventário ou outro serviço.

O processamento automatizado de faturas está intimamente ligado ao sistema de contas a pagar (AP) de uma organização. Mas enquanto a automação de AP tradicionalmente lida com o ciclo de vida de pagamento de ponta a ponta, o processamento automatizado de faturas lida com apenas um subconjunto de funções, incluindo captura de faturas, extração de dados e aprovações de faturas.

O processamento de faturas tem, inerentemente, um custo. Por exemplo, as organizações devem pagar pelo armazenamento de dados para manter um registro de suas transações. Elas devem designar equipes humanas para validar faturas, lidar com erros, comunicar-se com fornecedores e fazer avaliações de exceções. E elas devem pagar taxas de transação durante as transferências bancárias.

Contudo, embora os custos de processamento de faturas sejam inevitáveis, as taxas podem ser exponencialmente mais altas para as empresas que dependem apenas do processamento manual de faturas. A diferença de custo pode ser insignificante em uma base por fatura, mas as despesas podem rapidamente se agravar em centenas ou milhares de transações.

Um dos motivos é que os processos manuais introduzem erros humanos, resultando em discrepâncias na entrada de dados, que podem levar a taxas de atraso caras e correções demoradas. O processamento manual de faturas também pode retardar os fluxos de trabalho, pois as faturas não processadas se acumulam e criam gargalos.

Esses fatores levaram uma parcela crescente das empresas a adotar soluções de automação de faturas escaláveis e baseadas na nuvem, que utilizam automação para ajudar a reduzir as tarefas de processamento de faturas propensas a erros. O software de automação de faturas geralmente utiliza modelos de inteligência artificial (IA), que podem interpretar e organizar faturas com supervisão humana limitada, acelerando os tempos de processamento, melhorando a precisão e, em última análise, resultando em fluxos de trabalho de contas a pagar mais eficientes.

Em um estudo de 2024, organizações com pipelines de AP maduros (altamente automatizados) levavam cerca de três dias para concluir uma fatura, em comparação com a média de 17 dias. Essas empresas também processavam cada fatura por menos de um quarto do custo da empresa média, resultando em economias de custos significativas.

Ainda assim, quase três quartos das organizações afirmam que ainda não possuem um sistema de contas a pagar totalmente automatizado, enquanto 27% não têm qualquer recurso de automação (dependendo exclusivamente da entrada manual de dados), de acordo com uma pesquisa do Instituto de Operações e Liderança Financeira (IFOL) de 2025.

As organizações podem relutar em adotar o processamento automatizado de faturas devido à complexidade de integrar o software de contabilidade impulsionado por IA com sistemas legados; questões de conformidade, confiabilidade e segurança; o custo de assinar um serviço de contabilidade de terceiros; ou hesitação em interromper funções e fluxos de trabalho críticos de AP durante a implementação.