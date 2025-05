Qual é a diferença entre aceleradores de IA e GPUs?

Apesar de serem ideais para aplicações de IA como o processamento de grandes conjuntos de dados, as GPUs não foram projetadas especificamente para uso em modelos de IA. Como processador gráfico, a GPU comum dedica parte de seus núcleos lógicos a tarefas relacionadas a imagens. Essas funções englobam codificação e decodificação de vídeo, cálculo de valores de cor e diversos processos de renderização, essenciais para edição de vídeo, modelagem 3D e jogos. Os chips aceleradores de IA, no entanto, são ajustados para lidar apenas com as tarefas necessárias para a IA.

De modo geral, uma GPU precisa processar rapidamente grandes (mas não enormes) volumes de dados para renderizar gráficos complexos e dinâmicos em tempo real. Dessa forma, as GPUs priorizam operações de baixalatência para garantir uma qualidade de imagem alta e constante.

Embora a velocidade importe nos modelos de IA, os conjuntos de dados de IA são muito maiores do que a demanda média de uma GPU. Ao contrário das GPUs, os aceleradores de IA são feitos para otimizar largura de banda e, consequentemente, também costumam apresentar melhor eficiência energética.

Apesar de as GPUs servirem como aceleradores de IA, elas podem não ser a melhor escolha diante de um acelerador de IA mais especializado. As principais diferenças entre GPUs de uso geral e chips de IA especializados estão na especialização, eficiência, acessibilidade e utilidade.