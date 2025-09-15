No mundo da cibersegurança, aforma como dizemos algo é tão importante quanto (talvez até mais do que) o que dizemos.

Um experimento de pensamento para ilustrar esse ponto:

Você é CEO de um dos maiores pipelines de combustível do país. Você foi chamado para um briefing de inteligência de ameaças porque seus analistas encontraram algumas ameaças cibernéticas significativas que podem afetar sua organização.

A qual dessas duas ameaças você prioriza a resposta?

Ameaça 1: “uma quadrilha de ransomware tem como alvo outras empresas de energia, bloqueando dados críticos até que a empresa pague um resgate. Se esse ransomware comprometesse nossa rede, estimamos que ele poderia criptografar até 100 GB de nossos dados."

Ameaça 2: "um malware altamente disruptivo atingiu vários sistemas de infraestrutura crítica nos últimos meses, colocando os serviços principais offline. Se penetrar em nossa rede, estimamos que esse malware interromperia todo o pipeline por uma semana."

É uma pergunta capciosa. Ambas as ameaças descrevem o mesmo ataque: o ataque de ransomware Colonial Pipeline de 2021, o maior ataque cibernético à infraestrutura de petróleo na história dos EUA. Hackers maliciosos fecharam o oleoduto que transporta 45% do combustível da costa leste e pressionaram as vítimas a pagar um resgate de US$ 4,4 milhões. (O Departamento de Justiça dos EUA eventualmente recuperou parte desse resgate.)

Observe que, apesar de descreverem o mesmo ataque, esses relatórios de ameaças não parecem igualmente urgentes. A ameaça 1 parece ruim, mas a ameaça 2 exige uma resposta completa imediatamente.

A ameaça 2 parece muito mais urgente porque enfatiza o impacto do ataque nos negócios, em vez dos detalhes técnicos. Infelizmente, os analistas de ameaças muitas vezes entendem isso ao contrário, o que contribui para uma profunda lacuna de comunicação entre a cibersegurança e os negócios.

Essa lacuna é mais do que um mero inconveniente. Ela pode deixar a organização exposta a todos os tipos de ataques.