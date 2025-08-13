Uma das primeiras coisas que você faz quando você migrar para uma nova casa é lidar com seu endereço de correspondência com o serviço postal. Essa atualização não é necessariamente complicada, mas é essencial: caso contrário, e-mails importantes podem ser enviados para lidar com antigo e nem você nem o remetente saberão que o e-mail não foi entregue.

A migração de DNS é semelhante. Se não for feito corretamente, seu site pode ficar inacessível aos usuários, o e-mail pode falhar e causar problemas de comunicação com os clientes, as integrações podem falhar e outros problemas. Essencialmente, os clientes podem não conseguir lidar com sua empresa no lugar correto, o que pode levar a uma série de resultados negativos.

O sistema de nomes de domínio (DNS) é como uma lista telefônica ou um catálogo da internet. Permite que o usuário navegue até um site usando um nome de domínio fácil de lembrar, como IBM.com, em vez de uma sequência de números (nesse caso, 184.85.75.7).

Mas o DNS envolve muito mais do que uma simples tradução e a qualidade do serviço de um provedor de DNS gerenciado pode afetar o desempenho, a confiabilidade, a latência, a segurança, a privacidade e outros. Quando o serviço de DNS de um provedor não atende às expectativas ou necessidades, as empresas podem procurar outro provedor. Quando o fizerem, terão que planejar uma migração de DNS.

A migração de DNS, na qual uma organização transfere os registros de DNS e as configurações de DNS de um domínio de um provedor para outro, não precisa ser o esforço árduo que muitas vezes aparenta. No entanto, tem seus riscos e possíveis dores de cabeça se não for executada corretamente. Erros na migração de DNS podem resultar em downtime do servidor, vulnerabilidades de rede e outros problemas. Veja como ajudar a garantir que isso não aconteça.

