Construção de uma stack de tecnologia de vendas impulsionada por IA

As equipes de vendas modernas enfrentam vários desafios: altos volumes de interações com clientes, vastas quantidades de dados de clientes espalhados por plataformas e maior demanda por personalização. E, claro, a pressão onipresente de estar presente com os clientes e fechar mais negócios.
Mas, como Morgan Ingram, Fundador e CEO da AMP Creative,destacou recentemente no podcast AI in Action da IBM, o tempo de venda ativo atual para a maioria dos representantes de vendas é de apenas cerca de 27%. “A maioria das coisas que eles estão fazendo é administrativa”, disse ele. “Então, é como se você contratasse alguém para vender, mas essa pessoa não estivesse vendendo.”
Para mudar essa dinâmica, um número crescente de líderes de vendas tem adotado iniciativas de IA e automação em grande escala — um investimento que provavelmente valerá a pena, considerando que a McKinsey relata que as vendas continuam sendo uma das áreas mais confiáveis em que as empresas aumentam a receita como resultado direto da IA.
Mas à medida que o software e os aplicativos de vendas proliferam, o mesmo acontece com a expansão tecnológica. As equipes de marketing e vendas lutam para sincronizar dados e fluxos de trabalho entre sistemas díspares. Atualmente, o portfólio médio de tecnologia cresceu para uma média de nove ferramentas, um número que aumentou duas vezes nos últimos dois anos, de acordo com o IBM Institute of Business Value.
Uma stack de tecnologia de vendas impulsionada por IA cuidadosamente projetada faz mais do que ajudar os representantes de vendas a cumprir suas metas. Ela simplifica essa infraestrutura expansiva em um ecossistema interconectado, que automatiza tarefas repetitivas, apresenta inteligência praticável em tempo real e mantém os representantes de vendas focados em avançar com os negócios. Quando as ferramentas certas estão conectadas e trabalhando em conjunto, as melhorias de desempenho se propagam por todo o funil.
A conclusão? Uma stack robusta de tecnologia de vendas impulsionada por IA permite que as empresas liberem iniciativas de IA do "purgatório do piloto" e melhorem continuamente os processos, desde a divulgação até os fechamentos de negócios.
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Dentro das organizações de vendas, uma stack de tecnologia refere-se à coleção integrada de software, plataformas de capacitação e outras ferramentas que uma organização usa para gerenciar, automatizar e otimizar todo o seu processo de receita. A stack de tecnologia de vendas abrange todas as etapas do ciclo de vendas, desde a identificação de possíveis clientes e o alcance até o rastreamento de relacionamentos, o gerenciamento de conteúdo e a previsão de receita.
As melhores stacks, em vez de serem uma coleção de ferramentas isoladas, criam um ecossistema conectado, onde os dados fluem livremente entre os sistemas. Uma coleção coesa e baseada em dados de ferramentas de vendas fornece uma visão unificada do pipeline de vendas em todos os momentos.
Integrar uma stack de tecnologias de vendas com IA permite uma integração sem dificuldades de tecnologias de ponta, principalmente porque muitas buscam simplificar sua infraestrutura de marketing e vendas. De acordo com a McKinsey, metade de todas as empresas de alto desempenho em IA pretende usar a IA para transformar seus negócios, e a maioria está redesenhando fluxos de trabalho inteiramente em torno da tecnologia. Dada a rápida taxa de adoção da IA durante o processo de vendas, priorizar sistemas inteligentes é crítico para que os departamentos de vendas obtenham valor a longo prazo.
Sistemas de CRM, como Salesforce e Hubspot, geralmente são o nó central em uma stack de vendas. Eles armazenam informações de contato de clientes e dados de contas, acompanham todos os dados de interação em um só lugar e servem como a “fonte única da verdade” para as equipes de receita. Alguns dos CRMs aprimorados por IA atuais pontuam leads de forma proativa, sinalizam negócios em risco, criam cotações e geram previsões automaticamente. A maioria é oferecida como software como serviço (SaaS).
Ferramentas de prospecção e inteligência ajudam representantes de vendas a pesquisar e priorizar contas-alvo. Essas plataformas ajudam a capturar e analisar sinais de intenção, seja a partir de informações dos clientes da própria empresa ou de provedores de dados terceirizadoos. Usando dados firmográficos e tecnográficos, algumas ferramentas podem enriquecer cada registro de possível cliente automaticamente. Cada vez mais, as equipes de vendas também utilizam a IA para produção de leads e para direcionar oportunidades qualificadas para os representantes certos.
As plataformas de engajamento de vendas podem orquestrar o alcance multicanal por e-mail, telefone e canais de redes sociais, como o LinkedIn e SMS. A IA pode otimizar os tempos de envio ou sugerir as próximas ações mais recomendadas. A tecnologia também é excelente na personalização de mensagens em escala, garantindo que nenhum possível cliente fique de fora. Em toda a stack de tecnologia de vendas, as automações também ajudam a agendar reuniões, fornecer lembretes para acompanhamentos e transcrever conversas.
As ferramentas de inteligência de conversa usam IA para gravação de chamadas, transcrição e análise de chamadas de vendas e reuniões, apresentando sinais importantes como riscos ou próximas etapas, para ajudar os representantes a se manterem atualizados em cada ação. Algumas plataformas de inteligência de conversa oferecem recomendações pós-chamadas ou agendam automaticamente acompanhamentos com base em uma reunião. Essas ferramentas também oferecem ampla visibilidade de todo o pipeline de vendas, mantendo todos os stakeholders continuamente alinhados.
As ferramentas de gerenciamento de propostas e contratos impulsionadas por IA geram propostas precisas e personalizadas com preços dinâmicos em minutos. Elas também podem acompanhar o engajamento de documentos e simplificar fluxos de trabalho de contratos. Frequentemente integradas a outras plataformas em uma stack de tecnologia, essas tecnologias de vendas eliminam gargalos em estágio final. Elas também aumentam a produtividade, ao reduzir a carga administrativa das equipes de vendas.
Os agentes de IA realizam ações autônomas em nome dos representantes, geralmente com base em metas programadas. Os agentes também podem recorrer a ferramentas ou APIs externas, tornando-os um ativo poderoso nos departamentos de vendas. A IA agêntica pode prospectar novas contas, agendar reuniões, atualizar registros de CRM ou executar sequências de contato em várias etapas, com o mínimo de participação humana. De acordo com o IBM Institute for Business Value, 83% dos executivos preveem que os agentes de IA executarão ações de forma autônoma com base em métricas operacionais e históricos de transações.
Os assistentes de IA são copilotos interativos que podem ser incorporados às ferramentas de vendas. Eles respondem a perguntas, apresentam o contexto relevante do negócio e fornecem treinamento em tempo real durante as chamadas.
Os LLMs possibilitam a elaboração de e-mails, o resumo de chamadas e os assistentes baseados em bate-papo. Essas tecnologias entendem e geram linguagem natural em escala, permitindo que os representantes produzam alcance personalizado em segundos.
Os modelos de ML analisam dados históricos de negociações para prever resultados futuros, sinalizar risco de perda de clientes e recomendar ações a seguir. Elas melhoram continuamente à medida que ingerem mais dados, tornando o forecasting de vendas cada vez mais preciso com o passar do tempo.
Os mecanismos de NLP analisam e interpretam texto e fala não estruturados. Por exemplo, eles podem extrair sentimento ou intenção de e-mails e chamadas. Isso impulsiona as ferramentas de inteligência de conversa e ajuda os departamentos de vendas a coletar dados sobre interações em todo o pipeline de vendas.
As APIs atuam como um tecido conjuntivo em uma stack de tecnologia de vendas. Elas permitem que os dados fluam entre o CRM, as plataformas de engajamento e as ferramentas de inteligência, além de garantir que todos os sistemas permaneçam atualizados.
A RPA lida com tarefas repetitivas e baseadas em regras, como atualização de campos de CRM ou roteamento de leads. Combinada com a IA, a RPA permite ferramentas de automação mais sofisticadas.
De acordo com uma pesquisa da IBM, as equipes de vendas preveem aumentar os Net Promoter Scores (NPS) de 16% em 2024 para 51% este ano, impulsionado em grande parte pelo engajamento e suporte viabilizados pela IA. A IA permite tempos de resposta mais rápidos, alcance mais relevante e interação personalizada. Além disso, reduz de forma crítica a carga administrativa sobre os representantes de vendas, permitindo que eles construam confiança com clientes em potencial e se concentrem na construção de relacionamentos em campo.
Automatizar a entrada manual de dados, acompanhamentos, agendamento e prospecção permite que os representantes gastem menos tempo no trabalho rotineiro e aumenta a produtividade das vendas. A IA e a automação também promovem parcerias homem-máquina capazes de alcançar mais do que qualquer um deles sozinho. Por exemplo, um agente de IA de capacitação de vendas pode extrair de forma autônoma estudos de caso relevantes e personalizar apresentações de argumento de venda para um representante humano antes de entrar em uma reunião, economizando tempo e fornecendo a pesquisa mais relevante possível.
A IA revela padrões em milhares de interações, fornecendo insights rápidos e praticáveis. Por exemplo, as ferramentas de IA podem identificar quais possíveis clientes têm maior probabilidade de ser convertidos, quais mensagens têm maior probabilidade de ressoar ou onde os negócios têm maior probabilidade de parar, melhorando, no fim das contas, a tomada de decisão em toda a organização. Uma stack unificada na qual os dados sem movem sem dificuldades entre funções também produz uma visão mais holística da estratégia de vendas e entrada no mercado de uma organização.
Os dados compartilhados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e as ferramentas de comunicação integradas ajudam equipes díspares a permanecer alinhadas. Isso elimina o atrito entre as equipes de marketing e as equipes de vendas e melhora a experiência do comprador. Várias plataformas de capacitação de vendas priorizam a visibilidade em tempo real em vários departamentos. Quando os membros da equipe têm acesso intuitivo a todas as informações relevantes, são mais propensos a inovar e descobrir novas maneiras de melhorar o lucro de uma empresa.
Antes de adicionar qualquer nova ferramenta, pode ser útil documentar a estratégia de vendas existente e as tecnologias que uma empresa já implementa para alcançá-la. Isso ajuda os gerentes de vendas e outros stakeholders a identificar redundâncias e plataformas subutilizadas. Uma linha de base clara ajuda a evitar a aquisição de ferramentas que duplicam a funcionalidade existente.
A criação de um mapa de jornada claro, da liderança ao fechamento, permite que as organizações projetem stacks tecnológicas precisas. Compreender como o trabalho realmente flui revela onde a IA e a automação podem ter o maior impacto. As organizações que optam por embarcar em transformações em grande escala também podem mapear habilidades e descrições de cargos em um departamento para entender como as funções podem mudar à medida que as ferramentas de IA são implementadas.
Uma stack é tão forte quanto suas conexões. As organizações bem-sucedidas geralmente priorizam integrações nativas e APIs que permitem que os dados se movam perfeitamente entre plataformas. Ferramentas isoladas criam silos de dados, prejudicando a visibilidade. Por exemplo, muitas plataformas de capacitação de vendas oferecem integrações do Slack que vão além de simples alertas, sinalizando proativamente o risco de negociações ou acionando fluxos de trabalho em um CRM.
Quando os representantes de vendas alternam entre plataformas e serviços, é sinal de que a stack tecnológica está fraturada. Centralizar as ações-chave aumenta a produtividade: por exemplo, os representantes de vendas devem ser capazes de registrar chamadas, atualizar registros e enviar acompanhamentos sem alternar entre dezenas de guias.
Os gerentes de contas e os representantes de desenvolvimento de vendas (SDRs) normalmente têm fluxos de trabalho diferentes. Em vez de forçar uma configuração única, é melhor configurar dashboards e ferramentas de IA para corresponder a cada função. O software deve estar posicionado para realizar um trabalho específico. Por exemplo, um agente de IA pode ser programado para atualizar um CRM, enquanto outro lida com o contato com o cliente.
A automação deve ampliar (em vez de substituir) a conexão humana autêntica. “Você precisa pensar em como pode ser mais humano se houver IA”, disse Morgan Ingram à IBM. Uma das melhores práticas é reservar momentos de alto contato, como contatos executivos ou negociações complexas, para representantes humanos qualificados. Outra é garantir que as ferramentas de IA sinalizem cenários de risco que possam exigir intervenção e passem os dados do cliente para o representante apropriado de forma suave.
A tecnologia é tão valiosa quanto a forma como é usada. As organizações orientadas por valor investem em treinamento de capacitação, integração e fornecem documentação clara sobre novas ferramentas. Muitas vezes, designam defensores internos para apoiar a adoção em toda a equipe. Algumas ferramentas habilitadas por IA oferecem treinamentos de capacitação de vendas na plataforma, oferecendo aprimoramento regular de habilidades à medida que as necessidades evoluem.
Métricas como taxas de uso e métricas de adoção ajudam a rastrear como as ferramentas estão sendo usadas, enquanto números predefinidos, como NPS ou KPI, medem o desempenho geral das vendas. Uma stack de tecnologia nunca está concluída. O ideal é que seja auditada regularmente e evolua junto com uma equipe de vendas.
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