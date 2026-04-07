Construção de uma stack de tecnologia de vendas impulsionada por IA

As equipes de vendas modernas enfrentam vários desafios: altos volumes de interações com clientes, vastas quantidades de dados de clientes espalhados por plataformas e maior demanda por personalização. E, claro, a pressão onipresente de estar presente com os clientes e fechar mais negócios.

Mas, como Morgan Ingram, Fundador e CEO da AMP Creative,destacou recentemente no podcast AI in Action da IBM, o tempo de venda ativo atual para a maioria dos representantes de vendas é de apenas cerca de 27%. “A maioria das coisas que eles estão fazendo é administrativa”, disse ele. “Então, é como se você contratasse alguém para vender, mas essa pessoa não estivesse vendendo.”

Para mudar essa dinâmica, um número crescente de líderes de vendas tem adotado iniciativas de IA e automação em grande escala — um investimento que provavelmente valerá a pena, considerando que a McKinsey relata que as vendas continuam sendo uma das áreas mais confiáveis em que as empresas aumentam a receita como resultado direto da IA.