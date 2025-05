Muitas das organizações de hoje adotaram uma abordagem incremental para reduzir as ineficiências em seu processo de vendas, por exemplo, utilizando IA para executar uma única tarefa antes gerenciada por um vendedor. De acordo com uma pesquisa do Institute for Business Value da IBM, 92% dos diretores executivos esperam digitalizar fluxos de trabalho e usar automação impulsionada por IA no próximo ano. Mas como o mesmo relatório descobriu, embora as tecnologias que aumentam as tarefas individuais possam melhorar os processos e reduzir o desperdício, não conseguem capturar tantos ganhos de produtividade quanto as transformações tecnológicas mais estratégicas.

Embora eficiência e produtividade de vendas sejam frequentemente usadas de forma intercambiável, são medidas de valor ligeiramente diferentes. Enquanto a eficiência de vendas mede quanta receita é gerada por hora de atividade de vendas e valor de vendas, um aumento na produtividade de vendas maximiza a utilidade e o valor da produção de vendas. No contexto da integração digital, isso pode ser a diferença entre melhorar uma única tarefa com ferramentas de automação e reinventar o processo de vendas de ponta a ponta, criando novas formas de trabalhar e melhorando o desempenho de vendas de forma holística.