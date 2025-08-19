A maneira mais simples de entender a diferença entre KPIs e métricas de vendas é que KPIs de vendas focam em objetivos de negócios de longo prazo, enquanto métricas medem atividades ou processos específicos.2 Ambos são medições quantitativas, mas usados para propósitos diferentes.

Se, por exemplo, o objetivo de negócios for alcançar uma taxa de conversão maior, a empresa precisará de várias métricas de atividade de vendas e de desempenho que impactam os números de conversão. O KPI nesse exemplo é a taxa de conversão, porque mede o progresso com base em um objetivo de negócios específico, enquanto as métricas servem para sustentar esse objetivo ou mostrar o progresso em direção a ele.

Além disso, os KPIs podem ser divididos em indicadores antecedentes e indicadores posteriores, e podem ser usados para gerenciamento eficaz de atividades e para auxiliar equipes de vendas a atingirem suas metas. Indicadores antecedentes incluem aspectos como chamadas realizadas, convites enviados no LinkedIn, interações em redes sociais e acompanhamentos. Indicadores posteriores incluem valor do tempo de vida do cliente (CLV), taxa de retenção de clientes e taxa de rotatividade.