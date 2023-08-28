Um guia para iniciantes em automação e AIOps

Se você está pronto para expandir, ou até mesmo iniciar, sua estratégia de automação e AIOps, você veio ao lugar certo. Esta postagem do blog está repleta de próximas etapas práticas que você pode usar para entender melhor, ajudar a persuadir e começar a implementar o AIOps em sua organização. Os motivos para integrar a inteligência artificial (IA) às suas operações de TI são convincentes, com benefícios tangíveis e casos de uso estratégicos.
Primeiramente, vamos começar com uma premissa básica: à medida que os sistemas de TI se tornam mais complexos e interligados, a automação é a ferramenta mais essencial que você tem à sua disposição. Definimos automação como a aplicação de tecnologia, programas, robótica ou processos que ajudam a obter resultados com o mínimo de intervenção humana e em uma escala que excede as habilidades humanas.
Vejamos agora como a automação, quando aplicada à TI, ajuda a obter melhores resultados de negócios em três áreas fundamentais, além do que todo iniciante deve saber para começar.
As soluções de observabilidade impulsionadas por IA oferecem monitoramento avançado para fornecer o contexto necessário para resolver incidentes mais rapidamente. As ferramentas de monitoramento tradicionais podem fornecer métricas e dados, mas muitas vezes não têm a capacidade de apresentar uma visão completa do comportamento do sistema. A observabilidade, por outro lado, concentra-se na coleta de dados, logs e rastreamentos em tempo real para criar uma visão holística do seu ambiente de TI.
O que os iniciantes devem saber sobre observabilidade:
Enquanto as aplicações e sistemas de TI modernos estão se tornando mais complexos, muitos usuários de nuvem ainda recorrem ao hábito familiar de superprovisionamento de recursos para mitigar qualquer risco ao desempenho. No entanto, quase um terço das organizações estima que desperdiçou seus gastos com a nuvem. As operações automatizadas impulsionadas pelo AIOps podem ajudar a quebrar essa abordagem dispendiosa e otimizar a infraestrutura de TI, a alocação de recursos e o uso da nuvem. Analisando dados históricos e métricas em tempo real, o AIOps pode ajudar você a tomar decisões inteligentes sobre a provisão de recursos, garantindo que você aumente ou diminua a escala dependendo das necessidades da demanda. O resultado é que você pode garantir o desempenho da aplicação com o menor custo possível.
O que os iniciantes devem saber sobre operações automatizadas:
O gerenciamento de incidentes é uma parte vital das operações de TI. A velocidade com que os problemas podem ser identificados e corrigidos — o tempo médio para resolução ou MTTR — geralmente é a diferença entre os simulacros de incêndio de TI ou clientes satisfeitos. O AIOps usa algoritmos de IA e análise de dados para automatizar a detecção, análise e resolução de incidentes.
Implementar uma plataforma de AIOps é um excelente primeiro passo para qualquer organização. Por exemplo, as plataformas AIOps podem monitorar logs do servidor e dados de rede em tempo real, identificar automaticamente padrões indicativos de um incidente e acionar um alerta para a equipe de TI. Essa abordagem proativa ajuda as equipes de TI a responder com rapidez, minimizando as interrupções e melhorando a satisfação do cliente.
O que os iniciantes devem saber sobre gerenciamento de incidentes e plataformas de AIOps:
Não importa onde você esteja em sua jornada de transformação digital, a IBM está aqui para ajudar. Oferecemos soluções que ajudam você a migrar do antigo modelo de "se quebrou, conserte" para uma abordagem impulsionada por IA para ajudar você a oferecer experiências excepcionais de cliente, garantir o desempenho da aplicação, reduzir custos e enfrentar os muitos desafios de um ambiente de TI moderno.
