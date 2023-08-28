Tags
Inteligência artificial

Um guia para iniciantes em automação e AIOps

Proprietários de empresas discutindo o projeto no estúdio de design

Se você está pronto para expandir, ou até mesmo iniciar, sua estratégia de automação e AIOps, você veio ao lugar certo. Esta postagem do blog está repleta de próximas etapas práticas que você pode usar para entender melhor, ajudar a persuadir e começar a implementar o AIOps em sua organização. Os motivos para integrar a inteligência artificial (IA) às suas operações de TI são convincentes, com benefícios tangíveis e casos de uso estratégicos.

Primeiramente, vamos começar com uma premissa básica: à medida que os sistemas de TI se tornam mais complexos e interligados, a automação é a ferramenta mais essencial que você tem à sua disposição. Definimos automação como a aplicação de tecnologia, programas, robótica ou processos que ajudam a obter resultados com o mínimo de intervenção humana e em uma escala que excede as habilidades humanas.

Vejamos agora como a automação, quando aplicada à TI, ajuda a obter melhores resultados de negócios em três áreas fundamentais, além do que todo iniciante deve saber para começar.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos sua inscrição!

Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

1. Melhor desempenho de aplicação e sistema por meio da observabilidade

As soluções de observabilidade impulsionadas por IA oferecem monitoramento avançado para fornecer o contexto necessário para resolver incidentes mais rapidamente. As ferramentas de monitoramento tradicionais podem fornecer métricas e dados, mas muitas vezes não têm a capacidade de apresentar uma visão completa do comportamento do sistema. A observabilidade, por outro lado, concentra-se na coleta de dados, logs e rastreamentos em tempo real para criar uma visão holística do seu ambiente de TI.

O que os iniciantes devem saber sobre observabilidade:

  • A observabilidade não é uma evolução do monitoramento de desempenho de aplicações (APM). O APM oferece a depuração de aplicações, enquanto a observabilidade oferece uma compreensão das aplicações. Assista ao vídeo: 
 
  • A observabilidade depende de algoritmos avançados de IA para analisar grandes quantidades de dados com rapidez e identificar padrões e anomalias.
  • As ferramentas de observabilidade identificam condições que você talvez nunca soubesse ou pensasse em procurar e, em seguida, rastreiam a relação delas com problemas específicos de desempenho para realizar a análise da causa raiz e acelerar a resolução. Leia o Guia do Enterprise.
  •  Usar a observabilidade no início do desenvolvimento é bom porque permite que as equipes de DevOps identifiquem e corrijam os problemas no novo código antes que eles afetem o usuário final.
  • Você pode dimensionar automaticamente com observabilidade. Por exemplo, você pode especificar a instrumentação e a agregação de dados como parte da configuração de um cluster Kubernetes e começar a coletar telemetria a partir do momento em que ele é iniciado até o momento em que é encerrado.
  • A observabilidade beneficia sistemas de todos os tamanhos, monitorando proativamente componentes críticos e fornecendo detecção precoce de anomalias. Leia sobre os mitos da observabilidade.

2. Otimização e controle de custos por meio de operações automatizadas

Enquanto as aplicações e sistemas de TI modernos estão se tornando mais complexos, muitos usuários de nuvem ainda recorrem ao hábito familiar de superprovisionamento de recursos para mitigar qualquer risco ao desempenho. No entanto, quase um terço das organizações estima que desperdiçou seus gastos com a nuvem. As operações automatizadas impulsionadas pelo AIOps podem ajudar a quebrar essa abordagem dispendiosa e otimizar a infraestrutura de TI, a alocação de recursos e o uso da nuvem. Analisando dados históricos e métricas em tempo real, o AIOps pode ajudar você a tomar decisões inteligentes sobre a provisão de recursos, garantindo que você aumente ou diminua a escala dependendo das necessidades da demanda. O resultado é que você pode garantir o desempenho da aplicação com o menor custo possível.

O que os iniciantes devem saber sobre operações automatizadas:

  • O AIOps pode ajudar a reduzir custos desnecessários de infraestrutura, identificando recursos subutilizados e recomendando sua otimização ou desligamento. Comece repensando suas operações na nuvem.
  • Ao automatizar o provisionamento de recursos, você pode evitar erros manuais e otimizar o desempenho geral de seus sistemas de TI.
  • Uma plataforma de otimização de custos de nuvem permite automatizar continuamente ações críticas em tempo real, em uma escala que não pode ser igualada por humanos, por mais qualificados que sejam.
  • FinOps (Finanças + Operações) é um framework de gestão financeira em evolução que pode ser incluída nas operações de automação para ajudar a gerar economia de custos e inovação mais rápida. Assista ao vídeo: 
 
  • As soluções impulsionadas por IA que ajudam você a gerenciar operações automaticamente também podem ajudar você a criar TI sustentável, reduzindo o desperdício. Leia o guia: Acelerando FinOps e TI Sustentável.

3. Gerenciamento e resolução de incidentes mais rápidos

O gerenciamento de incidentes é uma parte vital das operações de TI. A velocidade com que os problemas podem ser identificados e corrigidos — o tempo médio para resolução ou MTTR — geralmente é a diferença entre os simulacros de incêndio de TI ou clientes satisfeitos. O AIOps usa algoritmos de IA e análise de dados para automatizar a detecção, análise e resolução de incidentes.

Implementar uma plataforma de AIOps é um excelente primeiro passo para qualquer organização. Por exemplo, as plataformas AIOps podem monitorar logs do servidor e dados de rede em tempo real, identificar automaticamente padrões indicativos de um incidente e acionar um alerta para a equipe de TI. Essa abordagem proativa ajuda as equipes de TI a responder com rapidez, minimizando as interrupções e melhorando a satisfação do cliente.

O que os iniciantes devem saber sobre gerenciamento de incidentes e plataformas de AIOps:

  • O gerenciamento tradicional de incidentes, que depende de tempo e esforço manuais, está sendo rapidamente substituído por uma plataforma AIOps impulsionada por IA. Leia o artigo da AIThority sobre gerenciamento de incidentes.
  • Essa abordagem impulsionada por IA transforma o gerenciamento de incidentes de reativo em proativo (e até mesmo preventivo). Obtenha o Guia de mercado da Gartner.
  • As plataformas de AIOps conseguem ingerir e correlacionar dados de várias fontes para oferecer uma visão abrangente de todo o cenário de TI.
  • Os usuários podem compartilhar essa visão abrangente em um único painel de controle, o que significa que os silos operacionais e as salas de guerra tradicionais (e demoradas) são eliminados e a colaboração entra. Leia o artigo no blog: “Gestão mais inteligente de operações de TI com o IBM AIOps Insights
  • As plataformas de AIOps podem ser auto-hospedadas ou implementadas como uma solução SaaS. Isso permite que organizações de qualquer tamanho encontrem a solução que funciona melhor para elas.
  • As plataformas de AIOps auto-hospedadas oferecem mais controle e opções de personalização e são uma boa opção para operações complexas, enquanto as plataformas de AIOps baseadas em SaaS oferecem facilidade de implementação e escalabilidade, permitindo que as organizações se concentrem no uso dos recursos da plataforma em vez de gerenciar a infraestrutura subjacente.
Mixture of Experts | 12 de dezembro, episódio 85

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Veja todos os episódios de Mixture of Experts

Comece a usar AIOps na sua organização

Não importa onde você esteja em sua jornada de transformação digital, a IBM está aqui para ajudar. Oferecemos soluções que ajudam você a migrar do antigo modelo de "se quebrou, conserte" para uma abordagem impulsionada por IA para ajudar você a oferecer experiências excepcionais de cliente, garantir o desempenho da aplicação, reduzir custos e enfrentar os muitos desafios de um ambiente de TI moderno.
Soluções relacionadas
IBM Turbonomic

Escale automaticamente sua infraestrutura de TI existente para obter maior desempenho com custos reduzidos.

 Explore o IBM Turbonomic
Soluções de AIOps

Descubra como a IA para operações de TI fornece os insights de que você precisa para ajudar a impulsionar o desempenho excepcional dos negócios.

 Explore soluções AIOps
Serviços de consultoria em automação

Vá além da automação de tarefas simples para lidar com processos estratégicos voltados para o cliente e geradores de receita, com adoção integrada e escalabilidade.

 Conheça nossos serviços de consultoria em automação
Dê o próximo passo

Saiba como a IA para operações de TI traz insights para gerar um desempenho excepcional para os negócios.

 Explore o Turbonomic Explore soluções AIOps