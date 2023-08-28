Um guia para iniciantes em automação e AIOps

Se você está pronto para expandir, ou até mesmo iniciar, sua estratégia de automação e AIOps, você veio ao lugar certo. Esta postagem do blog está repleta de próximas etapas práticas que você pode usar para entender melhor, ajudar a persuadir e começar a implementar o AIOps em sua organização. Os motivos para integrar a inteligência artificial (IA) às suas operações de TI são convincentes, com benefícios tangíveis e casos de uso estratégicos.

Primeiramente, vamos começar com uma premissa básica: à medida que os sistemas de TI se tornam mais complexos e interligados, a automação é a ferramenta mais essencial que você tem à sua disposição. Definimos automação como a aplicação de tecnologia, programas, robótica ou processos que ajudam a obter resultados com o mínimo de intervenção humana e em uma escala que excede as habilidades humanas.

Vejamos agora como a automação, quando aplicada à TI, ajuda a obter melhores resultados de negócios em três áreas fundamentais, além do que todo iniciante deve saber para começar.