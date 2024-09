As implementações do Salesforce podem exigir um investimento significativo, e as organizações precisam mostrar um retorno sobre esse investimento o mais rápido possível. No entanto, implementar o Salesforce pode ser uma tarefa intimidadora e demorada. O estabelecimento de uma solução que atenda às suas necessidades e modelos de negócios exclusivos normalmente requer desenvolvimento personalizado, o que acarreta custos e riscos consideráveis.

O IBM Accelerators for Salesforce oferece uma biblioteca de componentes pré-compilados que podem ser usados para implementar rapidamente dezenas de casos de uso comuns no Salesforce com apenas cliques, sem o uso de código. Arraste, solte e configure componentes para recursos como anúncios, notícias, troca de ideias e caminhos de aprendizagem para criar uma experiência envolvente e personalizada que se liberta da aparência padrão do Salesforce.

Os aceleradores foram desenvolvidos com a experiência que ganhamos por meio de milhares de engajamentos de serviços bem-sucedidos do Salesforce. Agora, esses mesmos produtos estão disponíveis para compra e uso nos seus próprios projetos.