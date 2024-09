Como a água é necessária para a sobrevivência humana, a concessionária Water Corporation trabalha incansavelmente todos os dias para fornecer esse recurso fundamental a residências e empresas em toda a Austrália Ocidental, que correspondem a mais de 1,3 milhões de contas de clientes no total. Para atender aos clientes que recebem aposentadoria ou outro benefício, a empresa trabalha em coordenação com as autoridades públicas locais para oferecer descontos aos titulares de vários cartões de benefício emitidos pelo estado.

Em média, a Water Corporation processa mais de 40 mil pedidos de benefício por ano. A equipe de benefícios estava com dificuldades para processar os pedidos rapidamente, sobretudo no período de pico no meio do ano. A aplicação que a empresa usava para coletar, gerenciar e validar esses pedidos de desconto foi desenvolvida há mais de uma década e dependia muito de processos manuais e demorados. A tecnologia ultrapassada não era capaz de escalar prontamente para acomodar as cargas de trabalho crescentes, de modo que a equipe de atendimento gastava mão de obra e recursos para manter o sistema funcionando.

Para complicar ainda mais, a Water Corporation precisava da plataforma para armazenar com segurança o histórico de pedidos de benefícios, o que exercia uma pressão ainda maior sobre os recursos do sistema existente.