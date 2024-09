A transição da smart Europe GmbH para um modelo de negócios direto ao consumidor (D2C), que permite que os clientes comprem veículos de forma totalmente on-line, dá maior ênfase ao papel do centro de engajamento do cliente (CEC) em orientar os clientes na jornada de vendas e pós-venda. Essa mudança trouxe oportunidades empolgantes para melhorar a experiência do cliente (CX), mas, juntamente com o aumento das interações com os clientes, surgiu um novo desafio: gerenciá-las.

O sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) do Salesforce da smart Europe é utilizado diariamente por mais de 150 agentes no CEC. No entanto, os fluxos de trabalho altamente manuais dentro do sistema resultaram em tempos de processamento mais longos, maior risco de erros humanos e ineficiência geral. Por isso, a smart Europe buscou implementar uma solução automatizada para os fluxos de trabalho do atendimento ao cliente, a fim de simplificar os processos, aumentar a eficiência e a eficácia dos fluxos de trabalho dos funcionários e melhorar a satisfação do cliente a longo prazo.

Sem a tecnologia adequada, a smart Europe enfrentou obstáculos como categorização inconsistente e encaminhamento de consultas. A empresa precisava de ferramentas robustas para promover o tratamento contínuo de solicitações e obter insights de dados valiosos para melhorar a qualidade do serviço e manter a satisfação do cliente.