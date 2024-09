No final de 2019, os executivos da Olympus que planejavam a cisão consideraram a combinação do sólido legado de imagens da Evident e sua ampla base de clientes setoriais e de ciências da vida como uma base natural para o sucesso. Eles também viram a oportunidade de diferenciar ainda mais a empresa que em breve seria independente, com base na qualidade do serviço e suporte que oferece à sua ampla base de clientes globais. Ao avaliar a situação, perceberam que a Evident tinha lacunas para preencher na eficiência de suas operações de serviço. No cerne de tudo estava a falta de visibilidade causada por dados desconexos e processos manuais e obsoletos.

Hoje, a Evident está transformando sua infraestrutura de serviço ao redor do mundo. Um exemplo é em Singapura, onde as operações da Evident na região Ásia-Pacífico (APAC) estão alojadas em uma nova instalação moderna. Além de um Centro de Tecnologia para desenvolver soluções avançadas e um Omni Theater imersivo para apresentações de clientes e colaboração de funcionários, a nova instalação conta com um Centro de Serviço e Reparo de última geração que serve como um centro para atividades de serviço e suporte. É daqui que Yong Khoon Choo lidera o serviço e a garantia de qualidade da Evident para a região APAC.

Olhando para trás, Choo descreve um processo administrativo de serviço lento. "Os engenheiros de campo poderiam não saber em que trabalhariam a seguir ou se um trabalho estava coberto por um contrato de serviço ou sob garantia", ele disse. "Como resultado, os engenheiros de serviço tinham que adotar uma abordagem de 'triagem' que começava com uma ligação telefônica e seguia um caminho ad-hoc a partir daí."

Mesmo após a conclusão do trabalho, os engenheiros de atendimento de campo tinham que superar consideráveis obstáculos para finalizá-lo. Em muitos casos, por exemplo, eles eram obrigados a voltar do local do cliente até o escritório para fazer as atualizações necessárias para encerrar projetos. Mas o conjunto maior de problemas decorria do fluxo de tarefas fragmentado que os engenheiros tinham que seguir. "Em vez de uma única interface, os técnicos precisavam ir a vários lugares para preencher diferentes campos de dados", diz Choo. "Essa fragmentação tornava a elaboração de relatórios — como o status de um projeto — ainda mais demorada."

Enfrentar o desafio de criar uma infraestrutura de serviço unificada levou a perguntas importantes: Qual é a aparência da fila de serviços? Quais trabalhos e clientes estão cobertos por um contrato de serviço? Quais descontos em preços de peças se aplicam a cada cliente? E, com base no conjunto de ativos instalados de cada cliente, quais clientes representam as melhores oportunidades para vender mais contratos de serviço? "Nossa visão final era interagir com nossos clientes de forma mais proativa, inteligente e eficiente", explica Choo.