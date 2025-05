Confrontados com condições de mercado dinâmicas e com pressões socioeconômicas e ambientais crescentes, os líderes de negócios de hoje estão ajustando as prioridades e reimaginando rapidamente suas operações para trazer maior valor de negócios para o futuro dos suas empresas.Ao otimizar processos e integrá-los com IA e automação, os líderes empresariais estão criando operações mais eficientes e inovadoras, que aumentam a produtividade e geram novas fontes de crescimento.

Para aproveitar todo o valor de negócios da aplicação de dados avançados, IA e automação em suas operações, você precisa do parceiro certo com quem trabalhar em sua jornada.Com mais de 27.000 profissionais globais dedicados em finanças, cadeia de suprimentos e transformação de talentos, a IBM Consulting oferece o conhecimento e a experiência combinados necessários para desenvolver eficiências operacionais e alcançar resultados mais rápidos para sua empresa.Parceiro dedicado, a IBM Consulting oferece suporte em todas as fases de sua jornada operacional, desde a cocriação estratégica até a implementação e além.