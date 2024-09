Com mais de dez anos como parceira da ServiceNow, a IBM é um dos sete parceiros da Global Elite Alliance com arquitetos mestres certificados, certificações globais e credenciamentos em todas as linhas de produtos. Os recursos de fluxo de trabalho inteligente e os produtos de visibilidade ITSM e ITOM líderes de mercado ajudam os clientes a prevenir e solucionar problemas de TI em escala. Agora, as empresas que usam o ServiceNow ITSM podem enviar dados históricos de incidentes para os algoritmos de aprendizado de máquina profundo da IBM.