A equipe de Business Process Outsourcing (FAO) de Finanças e Contabilidade da IBM® Consulting possui habilidades únicas em reunir recursos avançados de setores e tecnologia, como nuvem híbrida, dados e insights de IA, com fluxos de trabalho inteligentes que o esforço de modernização de sua organização financeira exige. Colaboramos com você para reinventar e reimaginar sua experiência ponta a ponta, arquitetando processos inteligentes integrados, capazes de encontrar, conectar e analisar dados para descobrir insights mais profundos que embasam a tomada de decisões inteligentes em sua organização financeira e contábil. Juntos, vamos fornecer a plataforma de orquestração de processos de negócios que você precisa - uma plataforma que transcende as fronteiras do front e back-office e aproveita dados de toda a cadeia de valor da sua organização para fornecer insights contínuos e em tempo real.