A natureza delicada do trabalho do DCS do Arizona exigiu uma abordagem cuidadosa. Para garantir que as mudanças no processo fossem tratadas com cuidado e consideração, o DCS de Arizona fez uma parceria com a IBM Consulting e aplicou uma abordagem em fases usando os recursos do Microsoft® Azure e IA generativa da Microsoft. Essa combinação possibilitou uma transformação estratégica, inovadora e orientada para resultados, especificamente adaptada às exigências distintas das operações do DCS. As equipes de entrega da IBM Consulting também usaram o IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (impulsionado pelo IBM® watsonx) para materiais de suporte a programas e fluxos de trabalho internos, o que aumentou a precisão e levou a decisões mais rápidas e bem-informadas.

A transformação e modernização do DCS de Arizona resultaram em melhorias na classificação do registro central, suporte de assistente virtual para mudanças de políticas e processos de desenvolvimento otimizados, que reduziram a carga de trabalho e aumentaram a produtividade. Isso permitiu que os profissionais do DCS passassem mais tempo com famílias e membros da comunidade, em vez de realizar tarefas administrativas.

"A equipe da IBM Consulting nos ajudou a implementar soluções fundamentais de IA generativa da Microsoft, que melhoraram significativamente a eficiência dos assistentes sociais, permitindo que eles se concentrem no que realmente importa: ajudar as famílias", afirma Frank Sweeney, diretor executivo de TI do DCS de Arizona.