Quando se trata de segurança, a eficácia se resume, em última análise, a encontrar, gerenciar e prevenir ameaças, tanto agora quanto no futuro. Mas para uma equipe de segurança como a MLSE's, Carayanis notes, efficiency, como e onde o tempo é gasto na busca dessa meta, é um pré-requisito para o sucesso. "Sem uma forma de triagem no front-end, passávamos de três a quatro horas todos os dias investigando alertas que provavam ser desiguais", explica Carayanis. "Com os playbooks personalizados que temos hoje, eliminamos essencialmente o ruído da equação, o que nos dá mais tempo para nos concentrarmos no planejamento e na criação de políticas no futuro."

Na verdade, para Carayanis, que tinha um longo histórico em segurança bancária antes de dar o salto para o mundo dos esportes e do entretenimento, a inclusão de serviços de segurança de detecção de ameaças gerenciadas tem sido um grande passo em direção à sua visão pessoal de trazer uma abordagem mais estruturada para as práticas de cibersegurança da MLSE. "Com o tempo, nosso relacionamento com a IBM evoluiu para uma parceria", diz ela. "Isso nos permitiu evoluir nossas práticas de segurança, que serão cada vez mais importantes à medida que entregamos mais experiências digitais e aprimoradas por IA para nossos fãs."



Para o MLSE, os contornos deste futuro digital estão a tornar-se rapidamente realidade. No final de 2022, por exemplo, a empresa firmou uma parceria colaborativa com a IBM com o objetivo de desenvolver experiências de fãs digitais de próxima geração por meio de serviços de consultoria em tecnologia. Para o diretor de tecnologia e digital Humza Teherany, a nova parceria fortalece ainda mais a posição da MLSE em um cenário de esportes e entretenimento em evolução. “A IBM é uma das poucas empresas que aprofundam a experiência digital dos fãs e a experiência em segurança cibernética para torná-la segura e confiável para nossos fãs”, diz ele. “Conforme reforçamos nossa parceria de longa data com a IBM, o uso de seu serviço de segurança nos ajudou a cumprir nossos compromissos e garantir a melhor proteção possível para nossos fãs digitalmente engajados em esportes e entretenimento.



Como observa Carayanis, o tempo e a natureza comprimida e orientada por eventos dos incidentes de segurança enfrentam seus desafios. Mas, com base na maneira como ela e seus colegas interagem com a equipe de segurança da IBM, ela explica, você nunca saberia. "A IBM tem sido muito boa em termos de lidar com a singularidade da nossa empresa", diz ela. "A disposição da equipe da IBM para atender às nossas necessidades realmente atesta o valor de ter a IBM como um parceiro de segurança."