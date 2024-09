Além da segurança, o QRadar SIEM também ajuda com os esforços educacionais da universidade. Em particular, no data center Mitchell Hill da faculdade, os alunos da faculdade de Administração usam a tecnologia da IBM para ganhar experiência no "mundo real" enquanto estudam cibersegurança.

"É uma arquitetura isolada que reproduz nosso ambiente de produção", esclarece o Dr. Ronald E. Pike, professor associado de sistemas de informação de computador da universidade. "Os alunos da Cal Poly Pomona o usam para administrar seu próprio centro de operações de segurança gerenciado por alunos [SOC], onde podem usar o QRadar para observar o tráfego entrando e saindo do ambiente. E eles podem gerar artificialmente atividades adicionais de usuário que criam uma base constante de problemas de segurança que precisam ser resolvidos ao longo do semestre."

Além disso, a tecnologia IBM auxilia com aulas especializadas com foco em auditoria de TI, bem como no gerenciamento holístico de segurança, particularmente em como as várias áreas de cibersegurança se inter-relacionam.

"Eles também organizam uma série de competições no data center estudantil", acrescenta Pike. "E o QRadar é fundamental para ajudar a monitorar essas atividades, fornecendo dados claros de avaliação sobre o desempenho do concorrente."