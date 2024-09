As instituições de ensino superior são um dos alvos mais ricos e propensos a ataques cibernéticos. Elas oferecem o fruto de propriedade intelectual, pesquisas e informações pessoais, tanto de alunos quanto de professores. E geralmente, esse alvo fácil é facilmente explorado por indivíduos mal-intencionados, pois as medidas de cibersegurança e tecnologia são frequentemente implementadas de forma fragmentada, sem uma abordagem sistemática de prevenção e resposta em vários departamentos universitários.

"Há muitos departamentos fazendo coisas diferentes, e isso se torna um cenário complicado de proteger", declara Andrew Frank, Gerente de Serviços de Segurança da TI da Mohawk College, em Hamilton, Ontário. "Normalmente, se você não tem um programa de segurança bem pensado, o pessoal técnico fará de tudo para proteger o ambiente. Eles rapidamente comprarão algum antivírus ou talvez instalarão firewalls de sofisticados última geração. E embora essas correções sejam muito importantes, são apenas parte do combate aos ciberataques em faculdades como a Mohawk".

Não é uma surpresa que a Mohawk adote uma abordagem abrangente para a cibersegurança. A faculdade se concentra na pesquisa aplicada, com múltiplas linhas de estudo que permitem aos alunos obter experiência do mundo real com empresas em Hamilton e na área metropolitana de Toronto. Ela é conhecida pela inovação em suas próprias operações, com edifícios verdes com certificação LEED e sistemas de aquecimento e resfriamento.



A Mohawk também ministra cursos de cibersegurança e possui um extenso departamento de TI central que supervisiona a cibersegurança da instituição. Há vários anos, ficou claro que o colégio precisava usar ferramentas de cibersegurança de última geração para proteger e se defender contra invasores maliciosos.



Frank lembra como o ambiente de cibersegurança da faculdade evoluiu. "Nosso conselho estava começando a fazer perguntas sobre isso, perguntando como poderíamos criar um programa em torno da proteção de nossos ativos críticos", comenta. A TI central começou examinando diferentes estruturas do setor para segurança, incluindo os padrões ISO 27001 e ISO 27002 para gerenciamento de segurança da informação. Em seguida, usou a estrutura de cibersegurança do National Institute of Standards and Technology (NIST CSF) para conduzir uma análise de diferença e classificar-se em cinco pilares: identificar, proteger, detectar, responder e recuperar.



A faculdade sabia que havia feito um bom trabalho na identificação dos ativos que precisava proteger e na proteção desses ativos de maneira geral. No entanto, não teve um desempenho tão bom na detecção, portanto, se seus controles falhassem, não poderia identificar rapidamente a violação e avançar para responder e recuperar-se da violação. "Você pode investir em todos esses mecanismos de proteção, mas não existe uma solução mágica", afirma Frank. "No fim das contas, há um alto risco de comprometimento e um cenário complexo."



A Mohawk decidiu concentrar-se na detecção e investir nessa área. "Queríamos ter certeza de que, se alguém ultrapassasse nossa proteção, poderíamos detectá-lo e erradicá-lo rapidamente da nossa rede", afirma Frank. No ensino superior, às vezes pode levar meses até alguém perceber que os invasores se infiltraram em um sistema. "Não queríamos que isso acontecesse se nossos sistemas fossem violados", diz ele.



“A detecção rápida era importante para nós, mas o que acontecia depois do fato também era”, observa Frank. “É preciso ser capaz de... reproduzir os eventos para identificar exatamente o que aconteceu e exatamente quais sistemas foram afetados, para reconstruir seus sistemas após o fato e proteger sua rede novamente após uma violação".



A Mohawk iniciou uma busca por uma plataforma de detecção líder do setor. Na época, a empresa já estava trabalhando com a IBM para desenvolver seu currículo de cibersegurança para incluir ferramentas de SIEM, como a solução QRadar. Foi com essa sinergia em mente que Frank e seus colegas começaram a explorar soluções de SIEM para a faculdade.



Frank descreve os critérios da faculdade: "Queríamos uma ferramenta de fácil uso, que não exigisse quantidades substanciais de treinamento para que os usuários pudessem navegar e pesquisar dados para ver registros de eventos e analisar o tráfego da rede". A faculdade precisava de uma ferramenta que não apenas armazenasse informações para pesquisas, mas também identificasse e priorizasse os incidentes e oferecesse a opção de aplicar IA para investigar violações mais rápido.



O QRadar rapidamente se destacou entre as soluções investigadas pela Mohawk. A ferramenta destacou-se entre as outras consideradas porque a Gartner a elegeu líder de SIEM em seu relatório Magic Quadrant for SIEM, tinha boa relação com provedores de nuvem pública e havia recebido boas referências de outras instituições de ensino superior.