A escolha da QRadar como sua solução SIEM preferida ajudou a CarbonHelix a se destacar como líder no espaço SOC, graças à acessibilidade e à escalabilidade da solução.A Precious afirma: “Podemos oferecer um serviço mais especializado a um custo menor.Nós podemos expandir o QRadar com as organizações à medida que elas evoluem, quando começam a adquirir novas instalações, ou mesmo quando simplesmente aumentam sua visibilidade de segurança."

Com o IBM Cloud, a CarbonHelix pode oferecer serviços aprimorados que tem um alto custo ou indisponíveis em outras plataformas de nuvem.Por exemplo, alguns dos clientes da CarbonHelix exigem vários anos de arquivamento de dados para atender aos requisitos de conformidade.Isso pode ser caro caso este armazenamento seja feito na nuvem, mas com a IBM Cloud, a CarbonHelix pode oferecer a seus clientes acesso nativo a armazenamento frio de baixo custo.

Como acontece com a maioria das empresas de tecnologia, e com as empresas de segurança em particular, a CarbonHelix trabalha arduamente para se manter um passo à frente da concorrência, e Precious credita seu relacionamento com a IBM como um dos principais contribuintes para isso.Não apenas o compromisso da IBM com pesquisa e desenvolvimento ajuda a CarbonHelix a se manter à frente das últimas ameaças de segurança, mas a amplitude da linha de produtos da IBM ajuda a empresa a expandir continuamente suas ofertas.Mais recentemente, a CarbonHelix acrescentou ao seu portfólio os serviços de recuperação de desastres, arquivamento de dados e monitoramento de endpoints da QRadar.

"O investimento que a IBM está fazendo em seus produtos e serviços ajuda organizações como a nossa a evitar a estagnação.Isso é especialmente importante no setor de segurança, porque o que era importante até um ano atrás é menos importante hoje.A IBM nos mantém à frente dessa curva", conclui Precious."