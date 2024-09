Atea sverige AB

Os ataques cibernéticos que visam serviços públicos essenciais, como fornecimento de energia e água, estão crescendo com frequência alarmante. As empresas de serviços públicos que fornecem esses serviços geralmente são as mais vulneráveis. Se os departamentos de segurança de TI não tiverem as ferramentas, o tempo e a experiência em segurança necessários para gerenciar ameaças com eficácia, os incidentes poderão passar despercebidos e representar sérios riscos para a comunidade.

Todos os dias, os cibercriminosos infiltram-se em redes de todo o mundo com métodos cada vez mais sofisticados. Na verdade, o acesso a redes com credenciais comprometidas foi a principal tática utilizada pelos hackers em violações de dados no últimoano¹ (PDF, link fora do ibm.com) e 53% das organizações sofreram uma ameaça interna nos últimos 12 meses. Como mais de 99% dos ataques deixam rastros narede³ (PDF, link fora do ibm.com), todas as empresas precisam de ferramentas de segurança superiores capazeds de detectar, analisar e responder às ameaças em tempo real.

A Atea, principal fornecedora de infraestrutura e serviços de TI da Suécia, viu a necessidade no mercado de garantir que organizações de pequeno e médio porte, especialmente empresas do setor público, tivessem acesso a ferramentas de segurança que pudessem detectar ataques maliciosos. Enfrentando os requisitos elevados exigidos pela Diretiva de Segurança de Redes e Informações da UE, os provedores de serviços essenciais nos setores de energia, transporte, bancos, finanças, saúde, abastecimento de água e infraestrutura digital precisavam proteger melhor as pessoas e os recursos essenciais, aprimorando a segurança de TI.