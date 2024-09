Ao avaliar o cenário de soluções SIEM, o grupo cibernético da Novaland considerou pesquisas da Gartner, Inc. e da Forrester, comparando uma série de ofertas entre as principais marcas. “A Gartner classifica o IBM Security QRadar de forma particularmente alta para centenas de casos de uso, e ele oferece suporte ao maior ecossistema de segurança de informações”, diz Nghia.

A equipe de avaliação ficou satisfeita com a capacidade do QRadar de automatizar a análise de informações de segurança para detectar ameaças rapidamente; sua estabilidade e extensibilidade; e sua integração de uma variedade de componentes, como extensões, APIs e o painel operacional IBM QRadar Pulse, que aperfeiçoa o monitoramento e a administração. A equipe também gostou do fato de o QRadar ser aberto e escalável e oferecer recursos alinhados aos requisitos operacionais da Novaland para garantir resiliência de negócios, segurança e privacidade de dados.

Solicite uma demonstração personalizada do QRadar SIEM

“Decidimos que o IBM QRadar era uma solução altamente adequada devido às suas características e escalabilidade”, explica Nghia. “Além disso, suas regras de detecção de ameaças podem ser adaptadas às nossas necessidades.”

Com a ajuda do IBM Security Services, a equipe cibernética da Novaland implantou a plataforma QRadar SIEM. Em seguida, a equipe usou a ferramenta para aperfeiçoar procedimentos e cenários de resposta a incidentes, otimizar conjuntos de regras para identificar sinais de ataque e desenvolver manuais para resposta a incidentes de segurança.

A Novaland também usa a plataforma QRadar para fortalecer o ambiente de TI contra ameaças futuras. Separado em equipes Red, Blue e Purple, o grupo cibernético se reúne semanalmente para analisar ameaças passadas, anotar as respostas das equipes e usar os resultados para personalizar os playbooks de resposta a incidentes do QRadar. Além disso, a equipe Red usa ferramentas e seus próprios scripts para realizar a Simulação de violação e ataque (BAS), para verificar a eficiência da equipe Blue.

“Precisamos entender a rapidez com que a equipe Blue pode responder. Isso leva 15 minutos ou 50 minutos?” Nghia diz. Ele está satisfeito com respostas típicas na faixa de 15 a 30 minutos. “É mais rápido com o QRadar.”