A Silverfern já está percebendo o valor de seu trabalho com a IBM, como observa Eng: "Quando comparamos nossos serviços gerenciados de TI de antes com o serviço SOC gerenciado usando a IBM, aumentamos a receita dessa parte do negócio em 50%. E espero que, nos próximos 12 meses, provavelmente a aumentemos para dobrar nossa receita pré-SOC. Há muito potencial e estou muito empolgado com o futuro.”

Grande parte desse crescimento vem da capacidade do serviço SOC mais abrangente e centralizado de atrair novos clientes, especialmente empresas de pequeno porte que podem não ter os recursos internos para se dedicar ao monitoramento ininterrupto.

"As ameaças cibernéticas não vão desaparecer, e todas as empresas, grandes ou pequenas, exigirão algum tipo de detecção e resposta", acrescenta Eng. "Eles precisarão de insights sobre seu ambiente operacional e de uma compreensão clara do que está acontecendo. Eles precisarão demonstrar conformidade com os padrões do setor e do governo. E isso é parte do valor que podemos oferecer. Podemos ajudar a reduzir seus riscos. Podemos ajudá-los a relatar aos seus conselhos e auditores. Podemos ajudar a manter suas informações seguras.”

Ele continua: "Isso é o mais importante para nossos clientes: que possamos dar a eles tranquilidade sobre a segurança de sua rede quando voltarem para casa no final do dia."

