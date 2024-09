Cargills Bank Ltd.

A solução IBM foi implementada localmente com dois Parceiros de Negócios IBM: Blue Chip Engineering Co. do Sri Lanka o parceiro de implementação Secbounty Services Private Limited da Índia

"Com o ambiente pronto para execução fornecido pelo banco, conseguimos implementar o IBM QRadar SIEM em uma semana, com o componente QRadar Advisor com Watson precisando de menos de um dia para estar em funcionamento", diz Ramprasath R, fundador e diretor da Secbounty Services. Em pouco tempo, acrescenta ele, os analistas do Cargills Bank que usaram a solução identificaram e isolaram uma infecção.

"Com Watson, analistas receberam em minutos todas as informações necessárias para realizar uma investigação em um único pacote", diz Ramprasath R, incluindo o nome da pessoa e o malware envolvido, bem como o endereço IP, URL e nome de domínio do invasor. "Obter todas essas informações manualmente levaria horas, pesquisando vários fóruns para correlacionar o endereço IP com a identidade do invasor e o tipo de malware."

Além disso, a solução está ajudando o Cargills Bank a se adequar à sua abordagem baseada em risco para a segurança da informação, que emprega uma estrutura de governança que inclui um Subcomitê de Risco em nível de conselho e um Conselho de Segurança da Informação com base na ISO 27001:2013 e um Comitê Diretor de Tecnologia.

"O IBM Watson nos permite cumprir as principais políticas e implementar procedimentos relacionados a Risco, Segurança da Informação e Tecnologia. O SOC Cognitivo nos permite trabalhar com nosso número de funcionários de Data Centers existentes, proporcionando a eles desenvolvimento de carreira por meio de treinamento e exposição à IA", diz Muttiah.