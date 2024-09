A Netox recebe benefícios consideráveis da padronização da tecnologia IBM. A multilocação e a escalabilidade do QRadar permitem que os analistas de SOC atendam clientes grandes e pequenos em uma única plataforma. E os clientes agradecem a velocidade com que os analistas podem detectar e corrigir ameaças, graças à capacidade do QRadar de reduzir o número de alertas falsos-positivos.

“O QRadar facilita o foco nas ameaças mais importantes, o que permite que nossos analistas identifiquem e resolvam as ameaças no menor tempo possível”, indica Harju.

Do ponto de vista comercial, a reputação excelente do QRadar ajuda a equipe de vendas da Netox, e a empresa também lucra com o suporte da IBM. Os especialistas da IBM Finlândia ajudam a apresentar novos serviços aos clientes, como proteção avançada contra ameaças (ATP) complexas e de evolução lenta. E os engenheiros da IBM são ágeis na resposta às falhas de segurança e armazenamento. “A colaboração com a equipe da IBM tem sido sensacional”, comemora Laurila. “Quando precisamos de ajuda, sabemos que não estamos sozinhos”.

De olho no futuro, a Netox pretende expandir seu relacionamento com a IBM. O roteiro inclui a implementação de capturas instantâneas do IBM FlashSystem CyberVault para restaurar dados dos clientes. Contudo, talvez o mais importante seja o fato de a IBM poder ajudar a Netox a alcançar suas incríveis projeções de crescimento.

Sua estratégia envolve expansão internacional, abertura de escritórios novos e aquisição de clientes maiores, ao mesmo tempo em que explora as soluções IBM para orquestração, automação e resposta de segurança (SOAR), gerenciamento de identidade e detecção e resposta de endpoint (EDR). “Conforme aprimoramos nossa plataforma principal com soluções IBM avançadas, todos os clientes são beneficiados”.