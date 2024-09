“Descobrimos que o QRadar era a escolha certa para nosso SIEM”, explica Cheng Cai, “porque ele já estava integrado a muitos dos requisitos políticos e regulatórios impostos pelo governo chinês, com os quais precisávamos estar em conformidade. E pode ser usado no primeiro dia quando implantamos a plataforma SOC para uso com um de nossos clientes.”

Ele continua: "Além disso, vimos na última década que o QRadar e a IBM Security estão constantemente no Quadrante Mágico do Gartner. E se quisermos oferecer o melhor serviço da categoria aos nossos clientes, precisamos dos melhores produtos de segurança da categoria."

Como parceiro de negócios da IBM, a Atos também valorizou o relacionamento existente que havia sido criado com os negócios globais nos anos anteriores. "A Atos tem sido parceira da IBM há muito tempo", explica Cheng Cai. “No entanto, este é apenas o segundo projeto em que trabalhamos em parceria com a IBM na China Sabíamos que, se fôssemos conduzir uma nova solução com apoio externo, a cooperação e a confiança desse outro negócio seriam um ponto essencial para tornar toda a operação um sucesso. E a IBM forneceu isso."

Cheng Cai explica a importância desse espírito de confiança, observando: "Somos uma empresa baseada em serviços de TI, e a IBM China tem uma equipe de serviços de segurança. Portanto, em algumas ocasiões, estamos de fato em uma posição competitiva com a IBM. Mas, com base no relacionamento existente com o negócio global e em nossa experiência direta com esse projeto, sabemos que temos um parceiro em quem podemos confiar plenamente."