ما المقصود بالذكاء الاصطناعي المادي؟

يتضمن الذكاء الاصطناعي المادي عادةً دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مع أجهزة الاستشعار والمشغلات وأنظمة التحكم الأخرى، بما يتيح لهذه النماذج التأثير في بيئات العالم الحقيقي، وينقلها من عالم البِتّات إلى عالم الذرّات. وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تستطيع الأنظمة المادية المتقدمة الآن إدراك البيئة، والاستدلال بقدرات النموذج اللغوي الكبير (LLM)، والتصرف وفقًا لذلك، ثم التعلم من نتائج ذلك التصرف.

ويمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي المادي أيضًا على أنه ببساطة نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُطبَّق على أنظمة تعمل في الحيز المادي. فعلى سبيل المثال، يركز علم التشغيل الآلي على ميكانيكا الآلات المادية والتحكم فيها. قبل الذكاء الاصطناعي، كان سلوك الروبوتات يعتمد عادةً على القواعد أو على تعليمات برمجية مُعدة مسبقًا، ولم تكن الروبوتات قادرة إلا على تنفيذ مهام محدودة ضمن بيئات صُممت خصيصًا لها. تخيل ذراعًا روبوتية تلحم الدرز نفسه 1,000 مرة يوميًا على خط إنتاج سيارات، أو مكنسة روبوتية من الأجيال الأولى تتبع قواعد تنقل محددة مسبقًا.

في المقابل، يتمتع وكيل الذكاء الاصطناعي الروبوتي، المزوّد بفهم عام مستمد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، "بحس سليم" محدود لكنه قوي تجاه العالم. ويمكن إقران هذه النماذج بتقنيات التعلم المعزَّز ضمن بنيات هجينة عالية الأداء، بحيث تمتلك الروبوتات معرفة عامة وفهمًا متخصصًا لحالة استخدام بعينها.

علاوة على ذلك، يتجاوز الذكاء الاصطناعي المادي نطاق الروبوتات الفردية ليشمل مصانع كاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشبكات ذكية موفرة للطاقة، وأساطيل من المركبات الآلية. يمكن تعزيز العديد من الأنظمة الموجودة في الحيز المادي بالذكاء الاصطناعي.